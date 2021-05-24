Op. Dr. Müge Temel: Bebeği gerçek görüntüsü doğmadan belli oluyor

Anne adayları tarafından merak edilen 4 boyutlu ultrason hakkında bilgi veren Medicana Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Müge Temel, “4D ultrason, bebeğin anne karnındaki gerçek ve eş zamanlı hareketlerinin izlenebildiği bir teknolojidir. 4D ultrason sayesinde bebek, anne tarafından anında görülebilir. Aynı zamanda arka arkaya eklenen anlık görüntüler ile anne karnındaki bebek bir video görüntüsü gibi izlenebilir. Böylece anne ve baba adayları bebeklerinin gülümsemesi ve esnemesini gibi ilk hareketlerini izleyebilirler. Bazen de doktorlar olarak 4 boyutlu ultrason çekilmesini ailenin dışında biz istiyoruz. Çünkü bebek sağlığında olası sorunları önceden görerek buna göre ilgili tedavilere başlayabiliyoruz” diye konuştu.

Anne-baba adaylarının bebeklerini doğmadan önce görmek istediklerini sıklıkla dile getiren Op. Dr. Temel, “Ses dalgalarıyla elde edilen görüntüleri monitöre yansıtan 4 boyutlu ultrason işleminin aslında sayılamayacak kadar çok faydası vardır. Neredeyse anne baba adaylarının tamamı, bebeklerinin görüntüsü merak ediyor. Haliyle doğumdan 3-4 ay öncesinde görebilmek için de bu yöntemi bizlerden talep ediyor. Ebeveynler bu sayede bebeğiyle arasındaki bağı kuvvetlendiriyor. Aileler genellikle kime benzediği konusunda yorumlar yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra anne-baba bebeklerini görünce kaygılar azalıyor ve daha rahat bir gebelik süreci geçiriliyor” dedi.