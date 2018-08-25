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Op. Dr. Ulaş Çınar: Bölgesel aşırı terleme kaderiniz olmasın

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

BÖLGESEL terlemenin sempatik sinir sisteminin aşırı çalışması ile meydana geldiğini belirten Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümünden Op.

Op. Dr. Ulaş Çınar: Bölgesel aşırı terleme kaderiniz olmasın

SAMSUN, (DHA)- BÖLGESEL terlemenin sempatik sinir sisteminin aşırı çalışması ile meydana geldiğini belirten Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümünden Op. Dr. H. Ulaş Çınar, terlemenin genellikle ellerde, koltuk altlarında, yüzde ve ayaklarda aşırı terleme şeklinde ortaya çıktığını ve toplumun yaklaşık binde biri ila üçünde sıklıkla görüldüğünü, şikayetlerin ise yazın arttığını söyledi.

Bu durumun kişinin günlük aktivitelerini, psikolojik durumunu ve sosyal yaşantısını etkilediği taktirde mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Çınar, şunları söyledi:

“Torasik sempatektomi, hiperhidrozis tedavisindeki tek kalıcı ve kesin çözüm cerrahi yöntemdir. Kişinin günlük yaşam, mesleki aktivite, sosyal ilişkiler ve kişiliğinin etkilendiği terleme vakalarında ameliyat yöntemi gündeme gelmelidir. Genel anestezi altında kapalı ameliyat şeklinde (video yardımlı torakoskopi: VATS) göğüs kafesine 0.5-1 cm'lik iki (nadiren üç) kesi ile yapılmaktadır. Aşırı terlemeye yol açan sinir düğümü çeşitli yöntemlerle etkisiz hale getirilmektedir. Bu yöntemler, sempatik zincirin bir kısmının çıkarılması, titanyum klips konması veya tahrip edilmesi şeklinde olabilir. Tüm bu yöntemlerin etkinlikleri aynıdır. Sempatik sinirlerin başkaca fonksiyonu olmadığından bunların çıkarılması ile duyu kaybı, felç gibi bozukluklar beklenmemektedir. El terlemesinde tam tedavi oranı yüzde 100, hasta memnuniyeti yüzde 98.5 'tur. Hastalar bir gece hastanede kalırlar. Ortalama 3-7 gün içerisinde normal hayatlarına ve işlerine dönebilirler. Aşırı terlemenin tedavisinde esas olan bu işlemin deneyimli bir göğüs cerrahı tarafından güvenilir bir merkezde yapılmasıdır. Amaç, hastanın beklentilerine uygun olarak sosyal hayata dönüşünü sağlıklı bireylerdeki normal terleme hali ile sağlamaktır.”

(FOTOĞRAFLI)

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