Op. Dr. Zahide Küçük: “Hamilelik döneminde kanamalar önemli”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, gebelik döneminde yaşanılan her kanamanın önemli olduğunu belirtti. Küçük , “Bu kanamalar muhakkak ciddiye alınmalı ve nedeni araştırılmalıdır. Ama yine de bilinmesi gerekir ki çoğu vak’ada önemli bir durum yaşanmadan kanama kendiliğinden düzelir” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Küçük gebeliğin hangi döneminde olduğuna bağlı olarak kanamanın farklı sebepleri olduğunu söyledi. Gebeliğin ilk üç ayındaki kanamaların en sık sebebinin düşük tehlikesi olduğunu belirten Küçük, gebeliğin ilerleyen haftalarında ise kanamanın en sık nedeni olarak erken doğum, plasentaya bağlı kanamalar olabileceğini kaydetti. Küçük, her kanama olması durumunda mutlaka hekime gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hamilelik döneminde kanama olması durumunda ne yapmalı

Böyle bir durumda öncelikle doktora muayene olunması gerektiğini ifade eden Küçük, yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

“Doktorunuz bebeğinizin kalp atımlarını görmek, ultrasonla rahim ağzı uzunluğuna, bebeğin kesesine bakmak isteyecektir. Kanamanız varsa sizin de ilk yapmamız gereken yatak istirahatidir. Bu süreçte cinsel ilişkiden, ağır yük kaldırmaktan ve ağır iş yapmaktan kaçının. Stresten uzak durun. Doktorunuzun vereceği önerileri dikkate alın, eğer doktorunuz kanamayı durdurmaya yönelik ilaç başlamışsa, bunu düzenli bir şekilde kullanın. Kanamanızın artması ve parça düşürme ile karşılaşmanız durumunda, yeniden doktorunuza başvurun.”

