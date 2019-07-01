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OPEC 176. Olağan Toplantısı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:48 | Son Güncelleme

Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo: - "Egemen ülke ekonomilerine saldırmak için petrol pazarının bir araç olarak kullanılmasından kaçınılması için sesimizi yükseltiyoruz" - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene: - "Petrol piyasaları siyasete bulaştırılmamalı. Petrol ihracatı bazı ülkelere karşı siyasi baskı unsuru olarak kullanılmamalıdır"

VİYANA (AA) - Venezuela Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Manuel Quevedo, ABD'nin ülkesine yönelik uyguladığı ambargoya tepki göstererek, "Egemen ülke ekonomilerine saldırmak için petrol pazarının bir araç olarak kullanılmasından kaçınılması için sesimizi yükseltiyoruz." dedi.

OPEC 176. Olağan Toplantısı, geçen Aralık ayında alınan OPEC ve OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi kısma kararının uzatılıp, uzatılmamasını görüşmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

OPEC Genel Merkezi'ndeki toplantıya, OPEC üyesi 14 ülkenin enerji ve petrol bakanları katıldı.

- "Petrol piyasaları saldırı aracı olarak kullanılmamalı"

Venezuela Petrol Bakanı Quevedo, açılış konuşmasında OPEC'in petrol pazarında tüketici, yatırımcı ve üreticilerin menfaatlerini göz önünde bulundurarak, çalışmalar yürüttüğünü ve kararlar aldığını anlattı.

ABD'nin ülkesine yönelik uyguladığı ambargoya tepki gösteren Manuel Quevedo, "Venezuela olarak, egemen ülke ekonomilerine saldırmak için petrol pazarının bir araç olarak kullanılmasından kaçınılması için sesimizi yükseltiyoruz. Bu tamamen insanların refah ve gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Bu kesinlikle hukuk, ahlak ve kural dışı. Özellikle biri bunu egemenliğini sürdürmek için yapıyorsa." değerlendirmesinde bulundu.

Aralık ayında alınan azaltma kararı sonrası elde edilen başarının sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Manuel Quevedo, elde edilen kazanımların korunarak 2019 sonrası için adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı Suheyl bin Muhammed el Mazrui, petrol fiyatlarının artmasından ziyade, piyasadaki istikrarın oluşturulmasının önemine işaret ederek, "Üretim kısıntısı anlaşmasının üye ülkelerin tamamının ortak kararıyla uzatılacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene de üye ülkelerin çoğunluğunun üzerinde uzlaşı sağlayacağı herhangi bir karara ilişkin sorununun olmadığını vurgulayarak, "Petrol piyasaları siyasete bulaştırılmamalı. Petrol bazı ülkelere karşı siyasi baskı unsuru olarak kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

- "Petrol kısıtlaması 9 ay uzatılmalı"

Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban da günlük petrol kısıtlama anlaşmasının 9 ay uzatılmasını tercih ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan OPEC'e katılan Nijerya Delegasyonu Başkanı ve Nijerya Petrol Kaynakları Bakanlığı Sekreteri, Dr. Folasade Yemi-Esan, toplantı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan ve Rusya’nın OPEC ve OPEC dışı bazı ülkeler arasında geçen Aralık ayında kararlaştırılan günlük petrol kısıtlama anlaşmasının uzatılması kararını desteklediklerini söyledi.

Folasade Yemi-Esan, "Bize göre piyasalardaki dalgalanmanın önlenmesi için 9 ay uzatılması daha isabetli olacaktır." görüşünü paylaştı.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler geçen Aralık ayında üretim kısıntısı kararı almıştı.

Günlük 1,2 milyon varillik kısıntının öngörüldüğü anlaşmanın süresi 30 Haziran’da sona ererken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 zirvesinde Rusya ve Suudi Arabistan’ın anlaşmanın bu haliyle uzatılması hususunda anlaştıklarını açıklamıştı.

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