OPEC+ grubunun petrol kararı sonrası ABD'den flaş hamle! Askerleri çekmek için tasarı sundular

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından ABD Kongresindeki Demokratlar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Amerikan askerlerinin geri çekilmesi için tasarı sundu.

Temsilciler Meclisindeki 3 Demokrat tarafından sunulan tasarıda, halihazırda Suudi Arabistan ve BAE'de 5 bine yakın Amerikan askerinin olduğuna işaret edilerek, tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içinde bu askerlerin geri çekilmesi, Patriot ve THAAD gibi bölgede konuşlu hava savunma sistemlerinin de kaldırılması gerektiği belirtildi.

"BURADA ASKERİ VARLIĞIMIZI SÜRDÜRMEMİZ İÇİN BİR NEDEN GÖREMİYORUZ"

Tasarıyı hazırlayan vekiller yaptıkları yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan ve BAE, yıllardır güvenlikleri ve petrol sahaları konusunda Amerikan askeri varlığına güvendi. Bu ülkeler aktif bir şekilde bizim aleyhimize çalışırken, burada askeri varlığımızı sürdürmemiz için bir neden göremiyoruz." ifadesine yer verdi.

Söz konusu kararın ABD-Körfez ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğuna işaret eden vekiller, "Suudi Arabistan ve BAE, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yardım etmek istiyorsa, savunma konusunda da kendi başlarının çaresine bakmalıdır." görüşünü savundu.

Illionis Temsilcisi Sean Casten, New Jersey Temsilcise Tom Malinowski ve Pennsylvania Temsilcisi Susan Wild imzalı tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun, ardından Senato Genel Kurulunun onayını alarak ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulması gerekiyor.

ABD'Lİ SENATÖRDEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Öte yandan, Demokrat Senatör Chris Murphy OPEC+ kararını eleştiren bir tweet atarken, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Murhpy, "İnsan hakları ihlallerine, saçma sapan Yemen Savaşı'na, Libya ve Sudan gibi ülkelerde ABD çıkarlarına karşı çalışmalarına rağmen Körfez ülkelerine silah satmanın bütün amacının, uluslararası bir kriz geldiğinde Körfez'in Rusya ya da Çin yerine Amerika'yı seçebilmesi olduğunu düşünürdüm." ifadesini kullandı.

ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yanaki en düşük seviyede

ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.

ABD yönetimi, eylülde de stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağını açıklamıştı.

Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu zamana kadarki en düşük seviyeye inmişti. (AA)

