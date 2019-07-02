OPEC Petrol Arzında Kesintiyi 9 Ay Daha Uzattı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC ve Rusya’nın başını çektiği OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatılmasında anlaştı. Günlük 1 milyon 200 bin varillik üretim kesintisini öngören karar 2020 yılının Mart ayına kadar uygulamada kalacak. Ham petrol fiyatlarının düşmemesi için desteklenmesini amaçlayan uzatma, küresel ekonomi zayıfladığı ve ABD üretimi arttığı için önemli.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 176’ncı OPEC Olağan Toplantısı'nın ardından kararı, Venezuela Petrol Bakanı ve OPEC Başkanı Manuel Quevedo açıkladı. Quevedo, “Petrol üretimini azaltma kararını 9 ay uzattığımızı memnuniyetle açıklamak isterim" dedi. OPEC toplantısının sonuç bildirisinde de 9 aylık petrol üretimini kısıtlama kararının 31 Mart 2020’ye kadar geçerli olacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih de 9 ay uzatma kararında hafta sonunda Japonya’da düzenlenen G-20 liderler zirvesinin etkili olduğunu belirtti. Falih, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ticari ateşkes konusunda anlaşması ve müzakerelerin yolunun açılmasıyla bu yılın ikinci yarısında küresel ekonominin daha iyi göründüğünü belirtti.