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OPEC Petrol Arzında Kesintiyi 9 Ay Daha Uzattı

02.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC ve Rusya’nın başını çektiği OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatılmasında anlaştı. Günlük 1 milyon 200 bin varillik üretim kesintisini öngören karar 2020 yılının Mart ayına kadar uygulamada kalacak

OPEC Petrol Arzında Kesintiyi 9 Ay Daha Uzattı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC ve Rusya’nın başını çektiği OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatılmasında anlaştı. Günlük 1 milyon 200 bin varillik üretim kesintisini öngören karar 2020 yılının Mart ayına kadar uygulamada kalacak. Ham petrol fiyatlarının düşmemesi için desteklenmesini amaçlayan uzatma, küresel ekonomi zayıfladığı ve ABD üretimi arttığı için önemli.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 176’ncı OPEC Olağan Toplantısı'nın ardından kararı, Venezuela Petrol Bakanı ve OPEC Başkanı Manuel Quevedo açıkladı. Quevedo, “Petrol üretimini azaltma kararını 9 ay uzattığımızı memnuniyetle açıklamak isterim" dedi. OPEC toplantısının sonuç bildirisinde de 9 aylık petrol üretimini kısıtlama kararının 31 Mart 2020’ye kadar geçerli olacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih de 9 ay uzatma kararında hafta sonunda Japonya’da düzenlenen G-20 liderler zirvesinin etkili olduğunu belirtti. Falih, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ticari ateşkes konusunda anlaşması ve müzakerelerin yolunun açılmasıyla bu yılın ikinci yarısında küresel ekonominin daha iyi göründüğünü belirtti.

OPEC+ olarak bilinen örgüt dışı müttefik ülkeler, üretimde Rusya ve Suudi Arabistan’ı sollayan ABD karşısında rekabeti korumak ve fiyatların düşmesini engellemek için petrol arzını 2017’den bu yana kısıyor.

Bu yıl Washington’un yaptırımları sıkılaştırması sonrası OPEC üyesi Venezuela ve İran’ın petrol ihracatı düşmüş, Benchmark Brent ham petrolü yüzde 25’ten fazla artmıştı. ABD yaptırımları nedeniyle petrol üretimi ve ihracatında büyük düşüş yaşayan İran, OPEC’in kararından muaf tutuldu.

OPEC ülkeleri ve müttefiklerinin arz düşürme anlaşmasına ABD Başkanı Donald Trump’ın tepki göstermesi bekleniyor. Zira Trump, OPEC lideri Suudi Arabistan’dan, eğer İran’a karşı ABD’nin askeri desteğini istiyorsa, daha fazla petrol tedarik etmesini ve fiyatları düşürmesini talep etmişti.

Petrol fiyatlarının fırlaması, yakıt fiyatlarının da pahalılaşmasına neden olabilir ki, bu mesele Trump’ın gelecek yılki başkanlık seçimlerindeki şansını etkileyebilir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-20 zirvesinde, OPEC anlaşmasının bu haliyle uzatılması ve dünya talebinin yüzde 1,2’sinin kesilmesi konusunda Suudi Arabistan’la anlaştıklarını açıklamıştı.

Bir sonraki OPEC toplantısı, 5 Aralık 2019’da yapılacak.

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