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OPEC Rus Petrolünü Telafi Etmek İçin Üretimi Arttırabilir

02.06.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OPEC, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle azalan petrol üretimini telafi etmek için üretimi arttırabileceğinin işaretini verdi. Bu adım, petrol fiyatlarını ve enflasyonu dizginlemeyi sağlayabilir ve ABD Başkanı Biden'ın Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı ziyarete zemin hazırlayabilir

OPEC Rus Petrolünü Telafi Etmek İçin Üretimi Arttırabilir

Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi diğer ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle azalan petrol üretimini telafi etmek için üretimi arttırabileceğinin işaretini verdi.

Böyle bir adım, hızla yükselen petrol fiyatlarını ve enflasyonu dizginlemeyi sağlayabilir ve ABD Başkanı Joe Biden'ın buzları eritmek için Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı ziyarete zemin hazırlayabilir.

OPEC üyesi olmayan bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubundan iki kaynak, grubun, Ukrayna işgali sonrasında Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırım uygulaması üzerine azalan Rus petrol arzını telafi etmek için çalıştığını bildirdi. Rusya'nın petrol üretimi, yaptırımlar nedeniyle günde 1 milyon varil azalmış durumda.

Kaynaklar, OPEC+ grubunun Temmuz ve Ağustos aylarında petrol üretimini günde 650 bin varil arttırabileceğini kaydetti. Daha önceki plana göre petrol üretiminin Temmuz, Ağustos ve Eylül'de günde 432 bin varil arttırılması öngörülmüştü.

OPEC'in petrol üretimini arttırma olasılığına ilişkin haberler üzerine petrolün fiyatı varil başına 1 dolar azalarak 115 dolara geriledi. Ancak bu fiyat, bu yıl tüm zamanların rekorunu kırarak varil başına 147 dolara kadar çıkan petrol için hala yüksek.

Rusya'nın durumu hakkında bilgi sahibi olan bir OPEC+ kaynağı da, Moskova'nın Rusya'nın azalan petrol üretiminin telafi edilmesi için başka ülkelerin üretimi arttırmasını kabul edebileceğini, ancak bunun, Rusya'dan sağlanamayan üretimin tamamının telafi edileceği anlamına gelmediğini belirtti.

"Telafi üzerinde anlaşılabilir" diyen kaynak, Rusya ve diğer petrol üreticisi ülkelerin dahil olduğu OPEC+ grubunun Perşembe günkü toplantısında bir karara varılamayabileceğini sözlerine ekledi.
Ancak Körfez ülkelerinden bir kaynak, OPEC+ kararının Perşembe günkü bakanlar toplantısından çıkması olasılığının "yüksek" olduğunu belirtti.

Biden'dan Riyad ziyareti

Amerikalı diplomatlar, haftalardır, Başkan Joe Biden'ın insan hakları, Yemen'deki savaş ve Amerika'nın Suudi Arabistan'a tedarik ettiği silahlara ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle ilişkilerin gergin olduğu iki yıllık dönemden sonra Riyad'a yapmayı planladığı ziyaret üzerinde çalışıyor.

Amerikan istihbaratı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı, 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatı vermekle suçluyor. Bin Selman, suçlamaları reddediyor.

Suudi Arabistan ve komşusu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Biden yönetiminin Yemen'de yürüttükleri askeri operasyonlara karşı çıkmasından memnuniyetsizlik duyuyor. Biden yönetiminin İran'ın füze programı ve bölgede desteklediği vekil güçlerinin Suudi Arabistan ve BAE için yarattığı kaygıları gidermek için yeterince adım atmaması da bu iki ülkede rahatsızlık yaratıyor.
Biden yönetimi, Ukrayna savaşının ham petrol piyasasında yaşanan sıkıntıyı daha da arttırması nedeniyle Suudi Arabistan gibi Körfez müttefiklerinden daha fazla petrol arzı talebinde bulunuyor. Nükleer anlaşmanın canlandırılması durumunda kaldırılabilecek Amerikan yaptırımlarının petrol üretimini kısıtladığı İran ve yine Amerikan yaptırımlarına maruz kalan Venezuela, Amerika'nın petrol arzını yükseltmek için yöneldiği diğer ülkeler.

Petrol sektöründen gelen tahminlere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları, dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olan Rusya'nın petrol üretiminin günde 2 ila 3 milyon varil azalmasına neden olabilir.

Rusya, Nisan ayında, OPEC+ hedefi olan günde 10,44 varil petrolün altında üretim gerçekleştiriyor ve günde 9,3 milyon varil petrol üretiyordu.

Batılı bir diplomat, Rusya'nın OPEC+ grubunun bütünlüğünü ve Körfez ülkelerinin desteğini korumak için diğer üye ülkelerin üretimi arttırmasını kabul etmeye hazır olabileceğini kaydetti. Körfez ülkeleri, Ukrayna savaşı konusunda şimdiye kadar tarafsız bir tutum sergiledi.

Şu anda günde 10,5 milyon varil petrol üreten Suudi Arabistan, günde 11 milyon varillik sürdürülebilir üretim seviyesini nadiren sınadı.

Suudi Arabistan dışında daha fazla petrol üretme kapasitesine sahip tek ülke, BAE.

Görev onay oranları

Benzin fiyatlarının hızla artması, Amerika'da enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine tırmanmasına yol açtı. Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Başkan Biden'ın kamuoyundan aldığı destek oranı, yüksek enflasyon nedeniyle geriledi. Biden ise şimdiye kadar Suudi Arabistan'ın fiili lideri sayılan Muhammed Bin Selman'la anlaşmayı reddetti.

Konuyla ilgili bilgilendirilen bir kaynak, Biden'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi dahil Körfez'deki Arap ülkelerinin liderleriyle Riyad'da gerçekleştirilmesi planlanan zirve öncesinde Washington'un petrol üretim planlarının netleştirilmesini istediğini kaydetti.

Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili bilgi sahibi bir başka kaynak da meselenin sadece petrol üretimiyle ilgili olmadığını, Körfez'deki güvenlik sorunları ve insan haklarının da gündemde olduğunu söyledi. Kaynak, hem Riyad hem de Washington'un birbirinin kaygılarını dinleme konusunda daha fazla hazırlık sergilediğini belirtti.

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