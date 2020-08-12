OPEC'ten Petrol Piyasasına İkinci Dalga Uyarısı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dünya genelinde petrol talebinin pandemi nedeniyle 2020 yılının devamında daha önce tahmin edilenden çok daha fazla oranda düşeceğini açıkladı.

Sektörde gelecek yıl nasıl bir iyileşme gerçekleşeceğiyse belirsizliğini koruyor.

OPEC’in Çarşamba günü yayınlanan aylık raporuna göre, bu yıl sonu itibariyle petrol talebinde günlük ortalama 9,06 milyon varil azalma bekleniyor. Bu rakam geçen ay yapılan tahminlerde 8,95 milyon varil olarak belirtilmişti.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle alınan önlemler seyahat ve ekonomik faaliyetleri büyük oranda engellerken, petrol fiyatlarında tarihi düşüş yaşanmıştı. Önlemlerin birçok yerde gevşetilmesi ve hareketliliğin artmasıyla beraber talepte artış yaşandı ancak yeni bir salgın dalgası endişesi petrol talebindeki düşüşün de devam edeceği sinyalini veriyor.

OPEC raporunda, “Ham ve işlenmiş ürün fiyatları 2020 yılının kalan yarısında da ikinci dalga enfeksiyonlar ve daha yüksek küresel stok endişesi nedeniyle etkilenmeye devam edecek” ifadeleri yer aldı.