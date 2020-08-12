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OPEC'ten Petrol Piyasasına İkinci Dalga Uyarısı

12.08.2020 21:51 | Son Güncelleme

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dünya genelinde petrol talebinin pandemi nedeniyle 2020 yılının devamında daha önce tahmin edilenden çok daha fazla oranda düşeceğini açıkladı

OPEC'ten Petrol Piyasasına İkinci Dalga Uyarısı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dünya genelinde petrol talebinin pandemi nedeniyle 2020 yılının devamında daha önce tahmin edilenden çok daha fazla oranda düşeceğini açıkladı.

Sektörde gelecek yıl nasıl bir iyileşme gerçekleşeceğiyse belirsizliğini koruyor.

OPEC’in Çarşamba günü yayınlanan aylık raporuna göre, bu yıl sonu itibariyle petrol talebinde günlük ortalama 9,06 milyon varil azalma bekleniyor. Bu rakam geçen ay yapılan tahminlerde 8,95 milyon varil olarak belirtilmişti.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle alınan önlemler seyahat ve ekonomik faaliyetleri büyük oranda engellerken, petrol fiyatlarında tarihi düşüş yaşanmıştı. Önlemlerin birçok yerde gevşetilmesi ve hareketliliğin artmasıyla beraber talepte artış yaşandı ancak yeni bir salgın dalgası endişesi petrol talebindeki düşüşün de devam edeceği sinyalini veriyor.

OPEC raporunda, “Ham ve işlenmiş ürün fiyatları 2020 yılının kalan yarısında da ikinci dalga enfeksiyonlar ve daha yüksek küresel stok endişesi nedeniyle etkilenmeye devam edecek” ifadeleri yer aldı.

OPEC uzmanları 2021 yılında talebin günde 7 milyon varil artış göstereceği tahmininde bulunuyor ancak uçak seferlerindeki azalma ve daha verimli yakıtlı araçlara artan ilgi nedeniyle artışın tahmin edilenden daha az olması da gündemde.

Petrol talebinde tarihi düşüş yaşanan bu süreçte OPEC ve ortakları üretimde 1 Mayıs itibariyle günlük 9,7 milyon varil kesintiye gitme kararı almıştı. ABD ve diğer ülkeler de daha az petrol üretme vaadinde bulundu.

Raporda, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkesi üyelerin Haziran ayında uygulamaya koydukları üretim kesintilerini durdurarak yeniden faaliyete geçmeleri nedeniyle Temmuz ayında OPEC ülkelerinin günlük üretiminin 980 bin varil artarak 23,17 milyon varile yükseldiği de belirtildi.

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