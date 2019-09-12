OPEC'ten Petrol Üretiminde Kesinti Sinyali

Suudi Arabistan ve Rusya, OPEC üyeleri ve müttefiklerine petrol üretimi kesinti kararlarına daha iyi riayet etme çağrısında bulundular. Bu çağrının muhatabının kapasite üzerinde üretim yapan Nijerya ve Irak olduğu belirtiliyor. OPEC üyeleri fiyatların yükselmesi için kesintilere uyulmasını istiyorlar.

Irak Petrol Bakanı Samir El-Gadban da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, OPEC ülkeleri ve müttefiklerin Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle yavaşlayan küresel ekonomi dolayısıyla üretimde kesintiye gidilmesini tartışması çağrısında bulunmuştu.

Gadban, geçen yıl Aralık ayında günlük üretimi 1.2 milyon varil azaltma kararı almasından bu yana bu yönde açıklama yapan ilk bakan oldu.

OPEC+ üyesi ülkelerin, Aralık ayında yapacakları genel toplantı öncesinde, Abu Dabi’deki buluşmaları sırasında iki OPEC delegesi de üretimde kısıtlamaya gidilmesi konusunun bu toplantıda tartışılacağını dile getirdiler.

Ancak Suudi Petrol Bakanı Abdülaziz Bin Selman ve Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, bu tartışmadan önce bazı üreticilerin mevcut kesintilere uyması gerektiğini söylediler.

Uzmanlar bu noktada Nijerya’nın günlük üretim taahhüdünün 1.65 milyon varil olmasına karşın Ağustos ayında 1.84 milyon varil üretim yaptığına dikkat çekiyorlar. Benzer şekilde Irak’ta üretimini 4.65 milyon yerine 4.8 milyona yükseltmiş durumda.

