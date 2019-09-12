HABER

OPEC'ten Petrol Üretiminde Kesinti Sinyali

12.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan ve Rusya, OPEC üyeleri ve müttefiklerine petrol üretimi kesinti kararlarına daha iyi riayet etme çağrısında bulundular

OPEC'ten Petrol Üretiminde Kesinti Sinyali

Suudi Arabistan ve Rusya, OPEC üyeleri ve müttefiklerine petrol üretimi kesinti kararlarına daha iyi riayet etme çağrısında bulundular. Bu çağrının muhatabının kapasite üzerinde üretim yapan Nijerya ve Irak olduğu belirtiliyor. OPEC üyeleri fiyatların yükselmesi için kesintilere uyulmasını istiyorlar.

Irak Petrol Bakanı Samir El-Gadban da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, OPEC ülkeleri ve müttefiklerin Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle yavaşlayan küresel ekonomi dolayısıyla üretimde kesintiye gidilmesini tartışması çağrısında bulunmuştu.

Gadban, geçen yıl Aralık ayında günlük üretimi 1.2 milyon varil azaltma kararı almasından bu yana bu yönde açıklama yapan ilk bakan oldu.

OPEC+ üyesi ülkelerin, Aralık ayında yapacakları genel toplantı öncesinde, Abu Dabi’deki buluşmaları sırasında iki OPEC delegesi de üretimde kısıtlamaya gidilmesi konusunun bu toplantıda tartışılacağını dile getirdiler.

Ancak Suudi Petrol Bakanı Abdülaziz Bin Selman ve Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, bu tartışmadan önce bazı üreticilerin mevcut kesintilere uyması gerektiğini söylediler.

Uzmanlar bu noktada Nijerya’nın günlük üretim taahhüdünün 1.65 milyon varil olmasına karşın Ağustos ayında 1.84 milyon varil üretim yaptığına dikkat çekiyorlar. Benzer şekilde Irak’ta üretimini 4.65 milyon yerine 4.8 milyona yükseltmiş durumda.

Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum
Tartışmalı Tankerdeki Petrolü Türkiye Satın Almış Olabilir Mi?Tartışmalı Tankerdeki Petrolü Türkiye Satın Almış Olabilir Mi?
Rapor: Su kıtlığı yeni felaket risklerini artırıyorRapor: Su kıtlığı yeni felaket risklerini artırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dorian kasırgasında ölü sayısı 50, kayıplar ise 2 bin 500

Dorian kasırgasında ölü sayısı 50, kayıplar ise 2 bin 500

Kopan buzul kütlesi can aldı: 1 ölü, 2 kayıp

Kopan buzul kütlesi can aldı: 1 ölü, 2 kayıp

BM'den Netanyahu'nun ilhak planına sert cevap!

BM'den Netanyahu'nun ilhak planına sert cevap!

Aromalı e-sigaralar yasaklanacak mı?

Aromalı e-sigaralar yasaklanıyor mı?

Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

İngiliz hükümeti Brexit süreciyle ilgili korkunç tabloyu paylaştı!

Korkunç tabloyu açıkladılar! İngiltere'yi felaket bekliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.