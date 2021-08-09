HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Opel’den ağustos ayına özel teklifler

Opel’den ağustos ayına özel teklifler

09.08.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Opel, binek ve ticari araç modellerinde Ağustos ayına özel ödeme seçenekleri ve satın alma teklifleri sunuyor.

Opel’den ağustos ayına özel teklifler

Bu kapsamda, markanın yeni tasarım diline ve gelişmiş kullanım özelliklerine sahip yeni Crossland’e 227.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel Vizör ve Pure Panel kokpit ile gelen en yeni model Mokka’da fiyatlar 365.900 TL’den başlıyor. Opel’in SUV segmentindeki bir diğer modeli Opel Grandland X ise 379.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Bununla birlikte, Opel’in hatchback modeli Corsa, 189.900 TL’den ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Insignia ise 419.300 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel-Corsa

Opel’in ÖTV muafiyetine uygun birçok binek ve SUV model seçeneği Ağustos ayında da otomobil ihtiyacı olanları bekliyor. Bu kapsamda, tüm Corsa donanımları ile tüm Astra Edition ve GS line donanımları ÖTV muafiyetine uygun olarak tercih edilebiliyor. SUV seçenekleri arasında ise tüm yeni Crossland Essential ve Edition donanımları ile Grandland X Essential donanım seçeneği, ÖTV muafiyeti olan Opel modelleri arasında yer alıyor.

Opel 2028'den itibaren tamamen elektrikli olacakOpel 2028'den itibaren tamamen elektrikli olacak

OPEL TİCARİ ARAÇ FIRSATLARI

Opel, ticari araç ürün ailesinde de Ağustos ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunuyor. Bu kapsamda Opel Combo Life’ın manuel vitesli Edition donanımına 90.000 TL için 12 ay, %0 faiz seçeneğiyle sahip olunabiliyor. Binek otomobil özelliklerini ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life, 205.900 TL’den satışa sunuluyor. Öne çıkan Combo Cargo’da ise 75.000 TL için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Combo Cargo, 173.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel-Zafira-Life

Opel’in Ağustos ayı fırsatları Zafira Life ve Vivaro Cargo’da da sunuluyor. Buna göre, yüksek verimliliği ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 75.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro Cargo, Ağustos ayı boyunca 219.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Yeni Zafira Life da 75.000 TL için 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.

İşte Opel'in yeni CEO'su!İşte Opel'in yeni CEO'su!

Yeni Zafira Life, 336.900 TL’den başlayan fiyatlarla hem şirketleri hem de aileleri bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin ettiNe olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin etti
Bursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştıBursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştı
Peugeot duyurdu! Ağustos ayına özelPeugeot duyurdu! Ağustos ayına özel
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

Bakan Koca duyurdu! Bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldi

ABD'nin eski Başkanı'nın bu görüntülerine tepki yağıyor!

ABD'nin eski Başkanı'nın bu görüntülerine tepki yağıyor!

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Bağcılar'da iğrenç olay! 9 yaşındaki kızı taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Bağcılar'da iğrenç olay! 9 yaşındaki kızı taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.