Opel’den ağustos ayına özel teklifler

Bu kapsamda, markanın yeni tasarım diline ve gelişmiş kullanım özelliklerine sahip yeni Crossland’e 227.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel Vizör ve Pure Panel kokpit ile gelen en yeni model Mokka’da fiyatlar 365.900 TL’den başlıyor. Opel’in SUV segmentindeki bir diğer modeli Opel Grandland X ise 379.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Bununla birlikte, Opel’in hatchback modeli Corsa, 189.900 TL’den ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Insignia ise 419.300 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel’in ÖTV muafiyetine uygun birçok binek ve SUV model seçeneği Ağustos ayında da otomobil ihtiyacı olanları bekliyor. Bu kapsamda, tüm Corsa donanımları ile tüm Astra Edition ve GS line donanımları ÖTV muafiyetine uygun olarak tercih edilebiliyor. SUV seçenekleri arasında ise tüm yeni Crossland Essential ve Edition donanımları ile Grandland X Essential donanım seçeneği, ÖTV muafiyeti olan Opel modelleri arasında yer alıyor.

OPEL TİCARİ ARAÇ FIRSATLARI

Opel, ticari araç ürün ailesinde de Ağustos ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunuyor. Bu kapsamda Opel Combo Life’ın manuel vitesli Edition donanımına 90.000 TL için 12 ay, %0 faiz seçeneğiyle sahip olunabiliyor. Binek otomobil özelliklerini ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life, 205.900 TL’den satışa sunuluyor. Öne çıkan Combo Cargo’da ise 75.000 TL için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Combo Cargo, 173.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel’in Ağustos ayı fırsatları Zafira Life ve Vivaro Cargo’da da sunuluyor. Buna göre, yüksek verimliliği ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 75.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro Cargo, Ağustos ayı boyunca 219.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Yeni Zafira Life da 75.000 TL için 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.

Yeni Zafira Life, 336.900 TL’den başlayan fiyatlarla hem şirketleri hem de aileleri bekliyor.

