Opel yeni modeli ve kurumsal kimliğini tanıttı

Yeni Opel sade, yalın, modern tasarımı ve fazlalıklardan arındırılmış marka kimliğiyle ayrışıyor. Yeni Opel’in yollardaki ilk temsilcisi olan Opel Crossland ise şık tasarımı, esnek kullanım özellikleri ve ileri teknoloji donanımları ile ön plana çıkıyor. Opel’in tasarım felsefesindeki değişiklik, yeni modellerinde Vizör ve Pure Panel gibi sade öğeler ile temsil edilirken; marka kimliğinde ise daha keskin logo, yazı tipinde tercih ettiği daha yalın karakterler ve markayı temsil eden çarpıcı sarı renk ile özdeşleştirilmiş. Opel markadaki bu yenilenmeyi, bir marka detoksu uygulaması olarak tanımlıyor. Pure Panel kokpit ile kulanıcıları, abartılı teknolojik arayüzler ve karmaşık butonlardan uzak, sürücü odaklı, sadeleştirilmiş bir sürüş deneyimi bekliyor. CROSSLAND ARTIK TÜRKİYE'DE Almanya’da, geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan yeni Opel Crossland, Türkiye’de aralık ayında satışa sunuldu. Yeni Opel’in ilk temsilcisi olan model, ocak ayında segmentinin lideri oldu ve iddiasını şimdiden kanıtladı. Yeni Opel Crossland, şık tasarım ve esnek kullanımı bünyesinde birleştiren kompakt bir crossover. Yeni model, vizörlü yeni marka yüzüne, arkada merkezi model ismi uygulamasına, geniş iç mekana ve 520 litreye kadar bagaj hacmine sahip.

YENİ YÜZ YENİ TASARIM Aracın önünü enlemesine kaplayan Opel Vizör, otomobile daha geniş bir görünüm kazandırıyor. Markanın efsanevi “Şimşek” logosu keskin bir şekilde merkezde yer buluyor. Tasarım anlamında rakiplerinden ayrışmasını sağlayan vizör tasarımı, 2020'ler boyunca diğer Opel modellerinde de kullanılacak ve tasarım imzası olacak. Arkadan bakıldığında, yeni koyu renkli arka stop lambaları dikkat çekiyor. Bunlar Opel’e özgü kanat aydınlatma tasarımını güçlendiriyor. Stoplar arasında gelen siyah renkli şerit, yeni Opel Crossland’in daha geniş ve daha güçlü görünmesini sağlıyor. 2022'DE DEVREYE ALINACAK! Opel’in yeni kurumsal kimliğini ve bunun ilk örneği olan yeni Opel Crossland’i değerlendiren Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Dünyamız değişiyor. Hayatlarımızı sadeleştirdiğimiz ve özümüze döndüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Opel olarak biz de özümüze dönüp daha saf ve yalın bir marka oluyoruz, tamamen yenileniyoruz. Müşterilerimiz 2021’den itibaren daha modern bir Alman markası ile karşılaşıyor olacak. Artırdığımız müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini, yapılacak olan dijitalizasyon ve yenilenen marka kimliği yatırımlarıyla 2022 sonuna kadar tüm bayilerimizde devreye alacağız.

Bugün ise Türkiye tanıtımını gerçekleştirdiğimiz yeni Opel Crossland, Opel’in yenilenen yüzünün Türkiye’deki ilk temsilcisi olduğu için markamız adına büyük önem taşıyor. Opel’in Türkiye’de satacağı her iki araçtan birinin SUV segmentinden olmasını hedefliyoruz. Ocak ayında segmentinin lideri olan yeni Opel Crossland, bu hedefimiz doğrultusunda markamızın önemli oyuncularından biri olacak” dedi. 2021'e önemli hedeflerle girdiklerini vurgulayan Alpagut Girgin sözlerine şöyle devam etti “Geçtiğimiz yıl uyguladığımız başarılı stratejilerin gerçek sonuçlarını; 50 bin adet üzerinde satış ve %6.6 pazar payı ile 2021 yılında taçlandıracağız. Bu sayede marka sıralamasını altıncı olarak tamamlamayı planlıyoruz." TEKNOLOJİ VE KONFOR ÖN PLANDA! Yeni Opel Crossland’in tüm versiyonlarda standart olarak sunulan LED ön farları, gece sürüşlerini daha güvenli ve daha keyifli hale getiriyor. Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu 7 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip multimedya bilgi-eğlence sistemi, gelişmiş bağlanabilirlik özelliklerine sahip. Edition donanımından itibaren standart olarak gelen AGR sertifikalı ergonomik sürücü koltuğu, tüm yolculuklarda önemli ölçüde artırılmış konfor sunuyor. Ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, park etme stresini ortadan kaldırıyor.

Üst seviye konfor için Crossland Ultimate devreye giriyor. Ürün gamının en üst noktasını oluşturan versiyon, bir çok marka ve modelde opsiyon listesinde yer alan ileri teknoloji, konfor ve güvenlik özelliklerini standart olarak sunuyor. Alcantara koltuk döşemesi ve 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası öne çıkan özelliklerden bazıları. Ultimate donanımında ayrıca 8 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedya Navi Pro bilgi-eğlence sistemi de standart olarak yer alıyor. Hem sürücü hem de ön yolcu için sunulan AGR onaylı ergonomik koltuklar, ayarlanabilir ısıtma özelliği ile araç içi konforu artırıyor. Isıtmalı koltukların yanı sıra ısıtmalı direksiyon simidi ile de üst segment rakiplerini zorluyor. GENİŞ BAGAJ ALANI Yeni Opel Crossland, bağımsız olarak ileri-geri hareket eden ve yatırılabilen arka koltuklarıyla ileri seviyede esnek bir kullanım sunuyor. 60/40 oranında bölünen iki parça koltuklar, 150 milimetreye kadar kızaklar üzerinde ileri-geri kaydırılabiliyor. Böylece bagaj alanı 410 litreden sınıfının en iyi değeri olan 520 litreye kadar çıkıyor. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1.255 litreye kadar ulaşıyor.