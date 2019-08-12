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Open Arms, 31 düzensiz göçmen için İspanya'dan sığınma talep etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 22:29 | Son Güncelleme

İspanyol STK Proactiva Open Arms, Akdeniz'de kurtardığı ve gemisinde bulunan 151 düzensiz göçmenden reşit olmayan 31'i için İspanya'nın Malta Büyükelçiliği aracılığıyla sığınma talep etti - İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem ve İngiliz piyanist James Rhodes, düzensiz göçmenlere destek verilmesini istedi

MADRİD (AA) - İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms, Akdeniz'de kurtarıp gemisine aldığı 151 düzensiz göçmenden reşit olmayan 31'i için İspanya'nın Malta Büyükelçiliği aracılığıyla sığınma talep etti.

Akdeniz'de üç farklı grup halinde kurtardığı ve 11 gündür gemisinde bulundurduğu düzensiz göçmenler için güvenli bir liman arayışını sürdüren İspanyol STK, reşit olmayan 31 düzensiz göçmen için İspanya'dan sığınma talep ettiğini duyurdu.

Proactiva Open Arms'tan yapılan açıklamada, uluslararası sularda bekleyen gemideki reşit olmayan 31 düzensiz göçmenin "mülteci statüsüyle acil olarak tanınmaları için gerekli yasal durumun mevcut olduğu" savunuldu.

İspanyol STK yetkilileri ayrıca, gemideki 151 düzensiz göçmeninin durumunun her geçen gün daha kötüleştiğini, uyuyacak yerin olmadığını belirterek, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "düzensiz göçmenleri hemen kabul edin" çağrısını yineledi.

- Sanatçılardan düzensiz göçmenlere destek

Diğer yandan İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, sosyal paylaşım sitelerinde yayımladığı bir videoda, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Akdeniz'de gemide bekleyen düzensiz göçmenlerin AB ülkelerine dağıtılmasıyla ilgili girişimlere liderlik etmesini istedi.

Ayrıca İngiliz piyanist ve yazar James Rhodes de Proactiva Open Arms'a bin avro bağışta bulundu. İspanya'da göçmen karşıtı bir siyaset izleyen aşırı sağ görüşlü Vox partisinin sözcüsü Isabel Perez Monino adıyla İspanyol STK'ye bağış yapan Rhodes, bu şekilde göçmen karşıtı siyaset yapanları da eleştiren bir girişim başlattı.

Akdeniz'de Proactiva Open Arms dışında, "Ocean Viking", "Sınır Tanımayanlar Örgütü" ve "SOS Akdeniz" adlı Avrupalı diğer STK'lerin gemilerinde de kurtarılan düzensiz göçmenler bulunuyor. STK yetkilileri, mevcut durumda, güvenli liman bulmak için Akdeniz'de 400'den fazla düzensiz göçmenin olduğunu belirtiyor.

Open Arms, gemideki hasta düzensiz göçmenlerden Eritre vatandaşı bir erkeği İtalya'ya, Fildişi Sahili ve Sudan'dan gelen iki kadını da Malta'ya göndermişti. Söz konusu düzensiz göçmenler aileleriyle birlikte karaya çıkartmıştı.

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