Open Arms, 31 düzensiz göçmen için İspanya'dan sığınma talep etti

MADRİD (AA) - İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms, Akdeniz'de kurtarıp gemisine aldığı 151 düzensiz göçmenden reşit olmayan 31'i için İspanya'nın Malta Büyükelçiliği aracılığıyla sığınma talep etti.

Akdeniz'de üç farklı grup halinde kurtardığı ve 11 gündür gemisinde bulundurduğu düzensiz göçmenler için güvenli bir liman arayışını sürdüren İspanyol STK, reşit olmayan 31 düzensiz göçmen için İspanya'dan sığınma talep ettiğini duyurdu.

Proactiva Open Arms'tan yapılan açıklamada, uluslararası sularda bekleyen gemideki reşit olmayan 31 düzensiz göçmenin "mülteci statüsüyle acil olarak tanınmaları için gerekli yasal durumun mevcut olduğu" savunuldu.

İspanyol STK yetkilileri ayrıca, gemideki 151 düzensiz göçmeninin durumunun her geçen gün daha kötüleştiğini, uyuyacak yerin olmadığını belirterek, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "düzensiz göçmenleri hemen kabul edin" çağrısını yineledi.

- Sanatçılardan düzensiz göçmenlere destek

Diğer yandan İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, sosyal paylaşım sitelerinde yayımladığı bir videoda, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Akdeniz'de gemide bekleyen düzensiz göçmenlerin AB ülkelerine dağıtılmasıyla ilgili girişimlere liderlik etmesini istedi.