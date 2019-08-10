Open Arms Akdeniz'de 39 düzensiz göçmeni daha kurtardı

MADRİD (AA) - İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms, Akdeniz'de 39 düzensiz göçmeni daha kurtararak gemisine aldı.

Libya açıklarında iki ayrı grup halinde kurtardığı toplam 121 düzensiz göçmen için 9 gündür güvenli bir liman arayan İspanyol STK, İtalya, Malta ve İspanya'dan gelen olumsuz yanıtlara rağmen hayat kurtarmaya devam etti.

Proactiva Open Arms, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla yayımladığı mesajında, dün gece Akdeniz'de 39 düzensiz göçmeni daha kurtardığını ve gemisindeki toplam düzensiz göçmen sayısının 160'a çıktığını duyurdu.

Malta açıklarında kurtarılan 39 düzensiz göçmenin hepsinin erkek ve Suriye, Sudan ile Mağrip ülkeleri vatandaşı olduğu bildirildi.

Gemide, Sınırsız Doktorlar, SOS Akdeniz, Ocean Viking gibi başka STK'lerin temsilcilerini de bulunduran Proactiva Open Arms, 160 düzensiz göçmen için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "hemen bir güvenli liman" çağrısında bulundu.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekmek ve AB ülkelerinin göçmen karşıtı politikalarını eleştirmek için son dönemde kendi olanaklarıyla Akdeniz'de göçmenleri kurtarma girişimleri yapan STK'ler, İtalya başta olmak üzere AB ülkelerinden gelen engellemelere rağmen çalışmalarını sürdürüyor.