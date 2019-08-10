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Open Arms Akdeniz'de 39 düzensiz göçmeni daha kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:39 | Son Güncelleme

İspanyol STK Proactiva Open Arms gemisi, Akdeniz'de kurtardığı 39 düzensiz göçmeni daha gemisine alarak toplam 160 düzensiz göçmen için hemen güvenli bir liman çağrısında bulundu

MADRİD (AA) - İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms, Akdeniz'de 39 düzensiz göçmeni daha kurtararak gemisine aldı.

Libya açıklarında iki ayrı grup halinde kurtardığı toplam 121 düzensiz göçmen için 9 gündür güvenli bir liman arayan İspanyol STK, İtalya, Malta ve İspanya'dan gelen olumsuz yanıtlara rağmen hayat kurtarmaya devam etti.

Proactiva Open Arms, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla yayımladığı mesajında, dün gece Akdeniz'de 39 düzensiz göçmeni daha kurtardığını ve gemisindeki toplam düzensiz göçmen sayısının 160'a çıktığını duyurdu.

Malta açıklarında kurtarılan 39 düzensiz göçmenin hepsinin erkek ve Suriye, Sudan ile Mağrip ülkeleri vatandaşı olduğu bildirildi.

Gemide, Sınırsız Doktorlar, SOS Akdeniz, Ocean Viking gibi başka STK'lerin temsilcilerini de bulunduran Proactiva Open Arms, 160 düzensiz göçmen için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "hemen bir güvenli liman" çağrısında bulundu.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekmek ve AB ülkelerinin göçmen karşıtı politikalarını eleştirmek için son dönemde kendi olanaklarıyla Akdeniz'de göçmenleri kurtarma girişimleri yapan STK'ler, İtalya başta olmak üzere AB ülkelerinden gelen engellemelere rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

İspanyol STK Proactiva Open Arms, kamuoyunun düzensiz göçmenlere ilgisini artırmak için ABD'li sinema oyuncusu Richard Gere'ın da aralarında bulunduğu bir ekibi dün gemisinde misafir etmişti.

Göçmenlere yardım malzemeleri dağıtan Gere, "yalnız değilsiniz" mesajı vererek, "Buradaki insanlar için en önemli şey serbest bir limana ulaşmak, gemiden inmek, karaya çıkmak ve yeni bir hayata başlamak." ifadelerini kullanmıştı.

- Bir milyon avroya kadar para cezası uyarısı

İspanyol STK'ye ait gemi, İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adasının 24 mil kadar açıklarında bulunurken, İtalya hükümetince ülke kara sularına girişi yasaklanmıştı.

İtalya, yeni çıkardığı yasayla düzensiz göçmenleri İtalyan limanlarına getirmesi halinde İspanyol STK'ye bir milyon avroya kadar para cezası verebileceği uyarısında bulunuyor.

Proactiva Open Arms yetkilileri İspanya, Almanya ve Fransa hükümetlerine düzensiz göçmenler için çözüm bulmaları çağrısını her seferinde dile getiriyor.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

İtalya son olarak hafta başında yasa dışı göçle mücadeleye ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran sivil toplum kuruluşlarına yönelik tedbir ve yaptırımlar içeren yeni güvenlik paketini parlamentoda kabul etmişti. Yasalaşan güvenlik paketi, izinsiz giriş yapanlara bir milyon avroya varan para cezası ya da gemiye el koyma gibi yaptırımları öngörüyor.

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