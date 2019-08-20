Open Arms gemisindeki düzensiz göçmenler karaya çıkacak

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerle 19 gündür denizde bekleyen İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'ın gemisindeki düzensiz göçmenler nihayet karaya çıkabilecek. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Agrigento Cumhuriyet Savcısı Luigi Patronaggio, gemi yetkililerinden basına yansıyan "durumun sürdürülemezliğine" yönelik endişeler ve bugün bazı düzensiz göçmenlerin yüzerek karaya ulaşmayı denemeleri üzerine gemide iki hekim eşliğinde incelemelerde bulundu. Savcı Patronaggio, 1,5 saat süren incelemenin ardından gemidekilerin hemen tahliye edilmesi, gemiye de el konulması talimatını verdi. Savcının talimatına göre, denize atlayıp kurtulanların ardından gemide kalan 89 göçmen Lampedusa'ya çıkacak. - İspanya düzensiz göçmenler için gemi gönderiyor Bu arada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gemideki düzensiz göçmenleri almak üzere İspanyol donanmasına ait bir geminin yola çıkmak üzere hazır olduğunu bildirdi. İtalyan basını da İspanyol donanma gemisinin 3 gün içinde Lampedusa'ya ulaşacağı ve göçmenleri alıp, Balear adalarına taşıyacağını yazdı.

- Ocean Viking gemisinin bekleyişi ise devam ediyor Öte yandan, 4 operasyonda 356 kişiyi kurtaran Fransız Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve SOS Akdeniz adlı STK'lere ait Ocean Viking gemisinin Akdeniz'deki bekleyişi de 11. gününde. Güvenli liman talebine İtalya ve Malta'dan yanıt alamayan gemi, Akdeniz'in uluslararası sularında beklemeyi sürdürüyor. - "Open Arms" hadisesi İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz'de 3 farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke ise bu talebe olumsuz yanıt vermişti. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan parlamentosunda bir süre önce kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak, gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti. ABD'li aktör Richard Gere, Akdeniz'de bekleyişini sürdüren gemiye giderek destek vermiş, bu destek Gere ile Salvini arasında polemiğe yol açmıştı. Bu sırada 13 düzensiz göçmen, acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle gemiden tahliye edilmiş, gemideki düzensiz göçmen sayısı 147'ye düşmüştü.