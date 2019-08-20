HABER

Open Arms gemisindeki düzensiz göçmenler karaya çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 21:42 | Son Güncelleme

Agrigento Başsavcılığı, 19 gündür denizde bekleyen İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisine el konulması ve bütün düzensiz göçmenlerin karaya çıkarılması talimatı verdi

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerle 19 gündür denizde bekleyen İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'ın gemisindeki düzensiz göçmenler nihayet karaya çıkabilecek.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Agrigento Cumhuriyet Savcısı Luigi Patronaggio, gemi yetkililerinden basına yansıyan "durumun sürdürülemezliğine" yönelik endişeler ve bugün bazı düzensiz göçmenlerin yüzerek karaya ulaşmayı denemeleri üzerine gemide iki hekim eşliğinde incelemelerde bulundu.

Savcı Patronaggio, 1,5 saat süren incelemenin ardından gemidekilerin hemen tahliye edilmesi, gemiye de el konulması talimatını verdi. Savcının talimatına göre, denize atlayıp kurtulanların ardından gemide kalan 89 göçmen Lampedusa'ya çıkacak.

- İspanya düzensiz göçmenler için gemi gönderiyor

Bu arada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gemideki düzensiz göçmenleri almak üzere İspanyol donanmasına ait bir geminin yola çıkmak üzere hazır olduğunu bildirdi.

İtalyan basını da İspanyol donanma gemisinin 3 gün içinde Lampedusa'ya ulaşacağı ve göçmenleri alıp, Balear adalarına taşıyacağını yazdı.

- Ocean Viking gemisinin bekleyişi ise devam ediyor

Öte yandan, 4 operasyonda 356 kişiyi kurtaran Fransız Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve SOS Akdeniz adlı STK'lere ait Ocean Viking gemisinin Akdeniz'deki bekleyişi de 11. gününde. Güvenli liman talebine İtalya ve Malta'dan yanıt alamayan gemi, Akdeniz'in uluslararası sularında beklemeyi sürdürüyor.

- "Open Arms" hadisesi

İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz'de 3 farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke ise bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan parlamentosunda bir süre önce kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak, gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.

ABD'li aktör Richard Gere, Akdeniz'de bekleyişini sürdüren gemiye giderek destek vermiş, bu destek Gere ile Salvini arasında polemiğe yol açmıştı. Bu sırada 13 düzensiz göçmen, acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle gemiden tahliye edilmiş, gemideki düzensiz göçmen sayısı 147'ye düşmüştü.

Akdeniz'de deniz ve hava koşullarının geçen çarşamba kötüleşmesi sebebiyle gemi "acil durum" çağrısı yaparken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi ise İtalya İçişleri Bakanlığının kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.

Bu kararın ardından 147 göçmeni taşıyan gemi, yönünü Lampedusa'ya çevirmiş ve perşembe sabahı buranın limanına kadar yaklaşmıştı. Bu sırada yine acil tıbbi müdahale ihtiyacı bulunan 13 düzensiz göçmen daha gemiden indirilmiş ve sayı 134'e düşmüştü.

- Salvini'den gemiye ikinci yasak

İçişleri Bakanı Salvini, söz konusu durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz edeceklerini belirterek, gemiye yönelik yasaklamayı içeren ikinci kararnameyi de imzalamıştı.

Salvini'nin limana yanaşma konusunda yeşil ışık yakmaması sebebiyle gemi, limanın birkaç metre açığında beklemeye devam ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise perşembe günü Salvini'ye bir mektup yazmış ve Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz, İspanya ile Lüksemburg'un göçmenleri paylaşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. İtalya İçişleri Bakanlığı ise bu konuda henüz kendilerine ulaşan resmi talep bulunmadığını bildirmişti.

Conte'nin, Salvini'ye gönderdiği ikinci mektup üzerine, cumartesi günü gemiden 27 çocuk indirilince kalan göçmen sayısı 107'ye düşmüştü.

Bu arada, İspanyol hükümeti, Open Arms için önce Algeciras limanını açtığını belirtmiş, ardından STK'den gelen "uzak" tepkileri üzerine Balear adalarından Minorka'yı önermişti. Open Arms'tan bu ikinci öneriye de bugün "İspanya'ya gidecek durumumuz yok" yanıtı verildi.

Gemiden dün gece tahliye edilen 9 kişinin ardından kalanların sayısı önce 98'e, son olarak da denize atlayanların ardından 89'a inmişti.

Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası
Aksaray'da 45 dakika süren dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdiAksaray'da 45 dakika süren dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun’un cenazesine katıldı (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun’un cenazesine katıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Agrigento düzensiz göçmenler İspanyol STK Proactiva Open Arms İtalya Lampedusa

En Çok Okunan Haberler

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

'Fiyata bakmadan altın alın!'

'Fiyata bakmadan altın alın!'

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Memurlardan bakanlık önünde 'cüzdan atma' eylemi

Bakanlık önünde cüzdan atma eylemi!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan açıkladı: Yangın kontrol altına alındı

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.