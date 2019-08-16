Open Arms gemisinden 13 düzensiz göçmen daha indirildi

ROMA (AA) – Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle İtalya’nın Lampedusa adasının yakınlarında limana yanaşabilmek için bekleyişini sürdüren İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'ın gemisinden dün geceden bu yana 13 düzensiz göçmenin daha tahliye edildiği bildirildi.

Open Arms İtalya Sorumlusu Riccardo Gatti, Lazio Bölge İdare Mahkemesinin (TAR) önceki gün Open Arms’ın İtalyan kara sularına giriş yasağını askıya almasının ardından güvertesindeki 147 düzensiz göçmenle dün Lampedusa’ya yaklaşan gemilerinden son tahliye edilenlere dair AA muhabirine bilgi verdi.

İtalya İçişleri Bakanlığının izin vermemesi sebebiyle liman dışında bekleyen gemilerindeki göçmenlere ilişkin Gatti, "Gemide şu an 134 göçmen var. Dün akşamdan bu sabaha önce 9, sonra 4 kişi daha olmak üzere 13 kişi tahliye edildi." dedi.

Gatti, güvertede kalan 134 kişiden 29’unun çocuk olduğunu ve bunlardan sadece 1’inin yanında ebeveyninin bulunduğunu belirtti.

Bu arada Open Arms'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da güvertedeki göçmenlerle denizde 15'inci günün geride kaldığına dikkat çekilerek, bütün göçmenlerin bir an önce tahliye edilmesi gerektiği, insanlığın bunu gerektirdiği ifade edildi.