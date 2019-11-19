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Open Arms gemisinin İtalya'ya girişini yasaklayan Salvini'ye soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 19:58 | Son Güncelleme

Eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz'de ağustos ayında göçmenleri kurtaran İspanyol sivil toplum kuruluşunun gemisinin, İtalya'ya yanaşmasına izin vermeyip, açık denizde beklemesine yol açtığı için soruşturuluyor - Salvini: "Yine olsa yine yaparım"

Akdeniz'de ağustos ayında kurtardığı göçmenleri İtalya'ya taşımak isteyen İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms gemisine izin vermeyen dönemin İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin, insanları alıkoyma ve görevi ihmalden soruşturulduğu bildirildi.

İtalyan La Repubblica gazetesinin haberine göre, göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen aşırı sağ görüşlü Lig Partisi’nin lideri Salvini, İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde Open Arms gemisine koyduğu İtalya’ya giriş yasağı nedeniyle soruşturuluyor.

Haberde, Salvini’nin insanları alıkoyma ve görevi ihmalden soruşturulduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasının Palermo Başsavcı Francesco Lo Voi'un önüne geldiği ve başsavcının 15 gün içinde kovuşturmaya gerek olup olmadığına karar vereceği ifade edildi.

Salvini’nin koyduğu karasularına giriş yasağı nedeniyle, Open Arms gemisi, 1 Ağustos’ta kurtardığı 164 göçmenle, Agrigento Savcılığı’nın tahliye kararı verdiği 20 Ağustos’a kadar açık denizde üç hafta beklemek zorunda kalmıştı.

Salvini, Open Arms hadisesiyle ilgili soruşturulduğu haberlerine ilişkin, "İtalya’nın onurunu, sınırını, güvenliğini savunduğum için başka bir soruşturma, başka bir adli süreç mi? Bu benim için bir madalyadır. Yine olsa yine yaparım." değerlendirmesinde bulundu.

-Senato daha önce izin vermemişti

Matteo Salvini, benzer bir durumla geçen yıl da karşı karşıya kalmıştı.

Ağustos 2018’de yaşanan hadisede de İtalyan Sahil Güvenliği’ne ait "Diciotti" gemisi, denizde kurtardığı 177 göçmeni Katanya’ya getirmiş ancak dönemin İçişleri Bakanı Salvini’nin yasak kararı nedeniyle göçmenleri karaya çıkartamamıştı.

Göçmenleri, karaya çıkartmayıp yasa dışı şekilde 5 gün gemide bekletmekle suçlanan Salvini, 20 Mart 2019’da o dönem hükümette ortak olduğu sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) oyları sayesinde yargılanmaktan kurtulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İspanyol STK Proactiva Open Arms İtalya Matteo Salvini

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