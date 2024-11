OpenAI o1 nedir, özellikleri nelerdir? OpenAI o1 nasıl kullanılır? OpenAI o1, GPT-4o’dan daha mı iyi?

2024'te kullanıcıların beğenisine sunulan yeni bir yapay zeka modeli serisi olan OpenAI o1 özellikleri yaygın olarak araştırılır. İlgili modelin preview ve mini olarak belirtilen farklı sürümleri mevcuttur. ChatGPT kullanıcıları tarafından erişim sağlanan modele karmaşık problemler hakkında derin düşünme yeteneği kazandırıldığı görülür. Bu sayede o1 modellerinin özellikle matematik ve fizik gibi alanlardaki detaylı testlerde diğer sürümlere göre daha doğru yanıtlar hazırladığı belirtilebilir. Ayrıca yeni model serisinin kullanıcılar tarafından sisteme aktarılan girdilerle birlikte daha verimli ve işlevsel bir hale geleceği düşünülmektedir.

OpenAI o1 nedir?

OpenAI'ın yeni model ailesi olarak tanıtılan o1, 12 Eylül 2024'te kullanıcıların ilgisine sunulmuştur. Gelişmiş bir yapay zeka uygulaması sürümü olan o1, yanıt sürecinden önce daha kapsamlı bir şekilde sorgulama yapması üzerine tasarlanmıştır. Bu kapsamda modelin derin öğrenme ve düşünme adımlarıyla desteklendiği söylenebilir. Bununla beraber OpenAI'ın yeni serisinde o1 modelinin preview ve mini olarak adlandırılan sürümlerine rastlanır.

OpenAI o1 nasıl kullanılır?

OpenAI'ın o1 mini ve preview sürümleri, ChatGPT kullanıcıları tarafından erişilebilir durumdadır. İlgili yapay zeka platformunun model seçici kategorisinde yeni geliştirmelere ulaşılması mümkündür. İlk çıktığı dönemde OpenAI o1-preview için haftalık 30 mesaj sınırı getirilmiştir. Aynı sınırlamanın mini modeli için de 50 mesaj olduğu belirtilmiştir. Güncel durumda ise ChatGPT Team, Plus, Enterprise ve Edu kullanıcıları o1 serisinin her 2 modelini de değerlendirebilir.

OpenAI yeni modeli o1, eğitim sürecinde hatalı datalara yönelik olarak kendini geliştirme yeteneğine sahiptir. Dolayısıyla yapılan testlerle makine öğrenimi sürecinin desteklendiği söylenebilir. ChatGPT'de model seçici kısmındaki o1 sürümlerinden biri tercih edildikten sonra sisteme sorunun iletilmesi gerekir. Ardından yapay zeka modelinden gelen yanıtın alt bölümde görüntülenmesi mümkündür.

OpenAI o1 ücretsiz mi?

ChatGPT'de beşinci seviyedeki API katmanına hak kazanan her bir kullanıcı, 20 RPM hız sınırı eşliğinde o1 modelleriyle örnek oluşturmaya başlayabilir. Buna ek olarak serinin o1-mini versiyonu başlangıçta 700 TL olarak ücretlendirilmiştir. Günümüzde o1-mini sürümünün ücretsiz olarak kullanılabilir hâle getirildiği bilinir.

OpenAI o1'in özellikleri nelerdir?

OpenAI modelinin yeni sürümü o1-mini ve preview, düşünme yeteneğinin geliştirilmesiyle öne çıkar. Test sürecinde eğitilen o1'in matematik problemlerinde yüksek doğruluk seviyesi sunduğu söylenmektedir. CoT olarak adlandırılan düşünce zinciri olan makine öğrenimi yaklaşımının kullanıldığı modelde karmaşık görevlerin detaylı olarak analiz edilmesi söz konusudur. LLM denilen Büyük Dil Modelleri'yle ayrıntılı soruların ve direktiflerin adımlar hâlinde ayrıştırılması mümkün hâle gelir.

Yeni özelliklerle geliştirilen OpenAI o1, her alandan soru aktarımı yapılabilen bir modeldir. Fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi bilim alanlarına yönelik zorlu testlerde ilgili modelin yüksek verimlilik gösteren bir performans sergilediği açıklanır.

OpenAI o1, GPT-4o’dan daha mı iyi?

OpenAI'ın yeni serisi olan o1-preview ve mini modellerinin GPT-4o'dan daha kapsamlı olan düşünme yeteneğiyle ayrıldığı söylenir. Bu çerçevede yapay zeka modelinin özellikle matematik alanındaki karmaşık testlerde %80'i aşan bir başarı sergilediği belirtilir. GPT-4o modelindeyse bu oran %13 civarındadır.

Henüz gelişmekte olan o1 modelinde, günümüzde (Kasım 2024) GPT-4o'da olduğu gibi internette gezinme özelliği yoktur. Ancak test ve eğitim süreçlerinin ilerlemesiyle birlikte yeni yapay zeka modeli serisinin daha işlevsel kılınacağı belirtilir. Bu doğrultuda modelin sunduğu performansın farklı ortamdaki verileri ayrıştırma özelliğiyle birlikte artış göstermesi beklenmektedir.