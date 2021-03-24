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Opera iOS tarayıcısı yenileniyor

24.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birincisi, uygulamanın adı artık Opera Touch değil. İsim daha kısa ve öz şekilde sadece Opera oluyor. Uygulama ayrıca, ince ayarlı uygulama simgesinden anlaşılabilen yenilenmiş bir görünüme kavuştu. Artık uygulamanın rengi mor yerine kırmızı.

Opera iOS tarayıcısı yenileniyor

Alt çubuk ve hızlı işlem düğmesi için ise yeni simgeler eklendi. Opera’ya göre, gölgeler kabarcıklardan ve diğer öğelerden kaldırıldı. Çapraz arka plan, daha düzgün, daha düz bir görünüm sağlayacak şekilde düzenlendi. Uygulama boyunca, uzun süredir devam eden minimalist anlayış korunmaya devam ediyor. Buna göre uygulamanın tüm renkleri sadeleştirildi ve daha basit hale getirildi. Opera, iOS kullanıcı tabanının şubat ayına kadar geçen 12 ayda yüzde 65’in üzerinde arttığını ifade etti. Tarayıcıya yönelik ilgi de beraberinde yukarıda söz ettiğimiz yenilikleri getirmiş görünüyor. Artışın kısmen Apple'ın kullanıcıların iOS 14‘te varsayılan tarayıcılarını değiştirmelerine izin verme kararından kaynaklandığı iddia ediliyor.

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Şirketin resmi açıklaması ise şu şekilde: “Opera’da kullanıcı arayüzünün yenilenmesi, tarayıcıya öncekinden daha rafine bir görünüm veren daha temiz ve daha düz bir tasarımı da ortaya çıkarıyor. Yeni görünüm, başlangıçta Opera Touch’ta sunulan çapraz arka plan deseninin yerini düz yüzeylerle, baloncuklar ve diğer öğelerdeki gölgeleri ise kaldırarak değiştiriyor. Alt çubuğa ve Hızlı Eylem düğmesine yeni simgeler eklendi.” Yeniden tasarlanan iOS Opera uygulaması App Store’da yerini alacak. Opera, güncellemeyi kademeli olarak mevcut kullanıcılara sunacak.

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