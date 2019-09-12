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Opera sanatçıları Foça'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 17:01 | Son Güncelleme

Opera sanatçıları Foça'da buluştu

İZMİR (AA) - Opera Italiana Academy öncülüğündeki opera sanatçıları, bir dizi eğitim ve konser çalışması için Foça'ya geldi.

İstanbul'da geçen yıl düzenlenen etkinlik, bu yıl, Verona Opera Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Marco Vinco'nun da katılımıyla Foça'da başladı.

Sanatçılar, eğitim çalışmalarının yanı sıra 14 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da ve 17 Eylül Salı günü saat 20.00'de Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde ücretsiz gösteri de sunacak.

Opera Italiana Academy'nin sanat yönetmeni Cüneyt Ünsal, yaptığı açıklamada, genç sanatçı adaylarının faydalanacağı "master sınıfı" opera derslerinin Foça'da başladığını belirtti.

Ünsal, organizasyonun amacının Türkiye'deki sanatçı adaylarını, İtalyan opera camiasının ünlü isimleri ile buluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Foça Belediyesi Marco Vinco Opera Opera İtaliana Akademy

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