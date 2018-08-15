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Opera sanatçısı Berksoy'un vefatının 14. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Türk operasının ilk kadın sanatçısı, ressam, müstesna şahsiyet Semiha Berksoy Hanımefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk operasının ilk kadın sanatçısı, ressam, müstesna şahsiyet Semiha Berksoy Hanımefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, sanatçı Berksoy'un vefatının 14. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türk operasının ilk kadın sanatçısı, ressam, müstesna şahsiyet Semiha Berksoy Hanımefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

Sanatçı Semiha Berksoy, 15 Ağustos 2004 tarihinde hayatını kaybetmişti.

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