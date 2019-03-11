HABER

Opera sanatçısı, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçısı Hakan H., evindeki tüp gazı açık bırakarak yaşamına son verdi.

Opera sanatçısı, intihar etti

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçısı Hakan H., evindeki tüp gazı açık bırakarak yaşamına son verdi. Hakan H.'nin olaydan dakikalar önce sosyal medya hesabından 'Bu gezegende iyi yaşayın' paylaşımı yapması dikketi çekti.
Olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Antalya DOB sanatçısı Hakan H.'den uzun süre haber alamayan arkadaşları, dün gece kontrol etmek için sanatçının evine geldi. Kapıyı uzun süre çalan arkadaşları, Hakan H.'den haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hakan H.'nin yalnız yaşadığı eve gelen polis ekipleri, evden yoğun şekilde gaz kokusu geldiğini fark etti. Bunun üzerine olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri kapıyı açtı. Gaz kokusuna karşı önlem alarak eve giren polis ekipleri, Hakan H.'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakan H.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Hakan H.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hakan H.'nin , evinin önünde uzun süre gözyaşı döken sanatçı arkadaşları, bugün oyun için provalarının olduğunu söyledi.
Hakan H.'nin olaydan dakikalar önce sosyal medya hesabından, 'Bu gezegende iyi yaşayın' yazarak paylaşım yaptığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Opera sanatçısı, intihar ettiOpera sanatçısı, intihar etti

Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı! Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı!
Edirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklamaEdirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
Heyelanın yuttuğu iş makineleri toprak altından çıkarılıyorHeyelanın yuttuğu iş makineleri toprak altından çıkarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.