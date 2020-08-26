Opera sanatçısı Oscar Castellino Mars ulusal marşı hazırladı!

Mars insanlığın gitme hayalini kurduğu en nadide gezegenlerden biri. Belki de en çok istediği. Daha önce Ay'a çıkan insanlık şimdilerde ise Mars'a çıkmanın hatta Mars'ta koloni kurmanın hesabını yapıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise insanlığın Mars'a ayak basmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mars için günümüzde ise hem Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX hem de NASA çalışmalar yürütüyor. Fakat Mars hakkında çalışma yürüten tek isimler bunlarla sınırlı değil. Opera sanatçısı Oscar Castellino da Mars'a özel bir çalışma hazırladı. Onun hazırladığı şey ise Mars ulusal marşı.

KARŞINIZDA MARS ULUSAL MARŞI

Mars Society, Opera sanatçısı Oscar Castellino'dan Mars için ulusal bir marş hazırlamasını istedi. Bu görevi kabul eden Castellino, yaptığı çalışmalar sonucunda Mars ulusal marşı Rise to Mars'ı ortaya çıkarttı. Mars görevlerinin tekrar gündeme gelmesiyle birlikte Castellino'nun hazırladığı marş da tekrar gündem konusu haline geldi. Aşağıda bu marşın 2017'deki dünya prömiyerinden bir kayıt yer almakta.

'BU ÇÖLÜ CANLANDIRIN'

Mars ulusal marşı, özellikle 'Bu çölü canlandırın' ve 'hayal etmeye cesaret edin, çaba göstermeye cesaret edin' gibi sözlerle dikkat çekiyor. İnsanlığı Mars görevlerine karşı motive eden marş, Oscar Castellino tarafından sıklıkla seslendiriliyor. Mars kolonileştirildiğinde ise Castellino'nun marşının Mars'ta yaşayacak insanlar tarafından benimseneceği düşünülüyor. Tabi bunun için 2030'ları beklemek gerekiyor. Zira tahminler, Mars'ın ancak 2030'lu yıllarda kolonileştirileceğini söylüyor.

