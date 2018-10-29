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Opera ve bale her kesimden seyirciye ulaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonunda birbirinden renkli ve çarpıcı eserleriyle seyircinin karşısına çıkıyor - MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Bengi İspir Özdülger: - "Sanattaki gelişmeyi halkla buluşturmak en önemli hedefimiz. Bununla birlikte herkesimin sevebileceği repertuvar çalışması organize ettik. İçerisinde operası da müzikali de Neşet Ertaş konseri de var. Türküler de var, çocuk oyunları, klasik baleler de var. Her kesimin seveceği, ilgileneceği, keyif alacağı bir çalışma yaptık"

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Bu yıl 27. sanat sezonuna "Merhaba" diyen Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü Hamlet balesinden, Neşet Ertaş türküleriyle bezenen senfonik konsere kadar geniş bir repertuvarla toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor.

MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Bengi İspir Özdülger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sanat sezonuna bu ay sahnelenen "Sahneden Yansımalar" adlı etkinlikle başladıklarını belirtti.

Özdülger, farklı temsillerin çarpıcı bölümlerinden oluşan açılış etkinliğinin kapalı gişe gösterildiğini vurgulayarak, seyircinin sezon başlangıcına bu denli ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Bu sezon üzerinde çok çalıştıkları bir repertuvarı seyirciyle buluşturacaklarını anlatan Özdülger, "Bu yıl, çeşitliliği olan geniş bir yelpazede herkese hitap edecek müzikallerimiz, operetlerimiz, balelerimiz, operalarımız, oratoryolarımız, olmazsa olmaz çocuk oyunlarımız ve senfonik konserlerimizle seyircinin karşısına çıkıyoruz." dedi.

Özdülger, her ay yeni bir oyunu sanatseverlerin beğenisine sunmak gibi güçlü bir hedefle yola çıktıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İki yeni çocuk oyunumuz olacak. Tango Opera adında bir müzikalimiz var. Bir yeni balemiz var, Hamlet. Hamlet ile daha önce sahnelediğimiz Frida da seyirciyle yeniden buluşuyor. Türkiye bir kültür mozaiği. Çok güzel çeşitliliği olan türkülerimiz var. Bu türkülerin birleştirilmesiyle oluşan eser organize ediyoruz, düzenlemeleri yapıyoruz. Mart ayında Türkünağme'nin prömiyeri olacak. Nisan ayında da 'Arşın Mal Alan' müzikalimiz olacak. Ardından da bir turne gerçekleştireceğiz."

- "Herkesin sevebileceği çalışmalar var"

Her türlü zevke ve beğeniye göre oyun ve müzikallerin repertuvara alındığını aktaran Özdülger, şunları kaydetti:

"Ana hedefimiz, herkese hitap etmek. Bu kurumun içerisinde çok güzel bir iş yapıyoruz. Biz, sanatı seyirciye sunarak bir bakış açısı geliştirmeye, hayal güçlerini arttırmaya çalışıyoruz. Sanat bunu gerektirir. İçindeki devinim hiçbir zaman durmaz. Bu isteğimizi, sanattaki gelişmeyi halkla buluşturmak en önemli hedefimiz. Bununla birlikte her kesimin sevebileceği repertuvar çalışması organize ettik. İçerisinde operası da müzikali de Neşet Ertaş konseri de var. Türküler de var, çocuk oyunları, klasik baleler de var. Her kesimin seveceği, ilgileneceği, keyif alacağı bir çalışma yaptık. Amacımız da bu zaten."

Özdülger, opera sahnesinin yanı sıra Atatürk Evi ve Latin İtalyan Katolik Kilisesi gibi farklı noktalarda da etkinlikler düzenlediklerini belirterek, Mersin Arkeoloji Müzesi'nde de konser verdiklerini bildirdi.

Sanatı kentin her noktasına taşıma hedeflerinden vazgeçmeyeceklerine işaret eden Özdülger, "Çok önemsediğimiz eğitim etkinliklerimiz var. Şehirdeki okullara giderek 'Opera okulda' etkinliğini yapıyoruz. Çok sesli müziği, opera sanatını çocukların anlayabileceği dilde tanıtma hedefindeyiz. Çok talep geliyor. Bu yılın bir özelliği daha var. Adana'daki okullardan da teklif gelmeye başladı. Bizim amacımız gençlere opera sanatını, klasik ve çok sesli müziği, orkestra enstrümanlarını, baleyi tanıtmak. Adana'da da bunu yapabiliyor olmak bizi çok heyecanlandırdı. Devamını çok arzu ediyorum ve olacağına da inanıyoruz." diye konuştu.

Özdülger, seyirci sayılarının her geçen gün arttığına değinerek, "Bu yıl hedefimiz, tüm etkinliklerde kapalı gişe. Bu yıl seçtiğimiz repertuvar eserlerimize çok inanıyoruz. 26 yıldır olduğu gibi, her yıl bizim seyirci artışımız katlayarak devam ediyor. MDOB ailesi olarak bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
MDOB Mersin Mersin Devlet Opera ve Balesi

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