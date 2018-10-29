Opera ve bale her kesimden seyirciye ulaşacak

Bu sezon üzerinde çok çalıştıkları bir repertuvarı seyirciyle buluşturacaklarını anlatan Özdülger, "Bu yıl, çeşitliliği olan geniş bir yelpazede herkese hitap edecek müzikallerimiz, operetlerimiz, balelerimiz, operalarımız, oratoryolarımız, olmazsa olmaz çocuk oyunlarımız ve senfonik konserlerimizle seyircinin karşısına çıkıyoruz." dedi.

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Bu yıl 27. sanat sezonuna "Merhaba" diyen Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü Hamlet balesinden, Neşet Ertaş türküleriyle bezenen senfonik konsere kadar geniş bir repertuvarla toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor.

Özdülger, her ay yeni bir oyunu sanatseverlerin beğenisine sunmak gibi güçlü bir hedefle yola çıktıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İki yeni çocuk oyunumuz olacak. Tango Opera adında bir müzikalimiz var. Bir yeni balemiz var, Hamlet. Hamlet ile daha önce sahnelediğimiz Frida da seyirciyle yeniden buluşuyor. Türkiye bir kültür mozaiği. Çok güzel çeşitliliği olan türkülerimiz var. Bu türkülerin birleştirilmesiyle oluşan eser organize ediyoruz, düzenlemeleri yapıyoruz. Mart ayında Türkünağme'nin prömiyeri olacak. Nisan ayında da 'Arşın Mal Alan' müzikalimiz olacak. Ardından da bir turne gerçekleştireceğiz."

- "Herkesin sevebileceği çalışmalar var"

Her türlü zevke ve beğeniye göre oyun ve müzikallerin repertuvara alındığını aktaran Özdülger, şunları kaydetti:

"Ana hedefimiz, herkese hitap etmek. Bu kurumun içerisinde çok güzel bir iş yapıyoruz. Biz, sanatı seyirciye sunarak bir bakış açısı geliştirmeye, hayal güçlerini arttırmaya çalışıyoruz. Sanat bunu gerektirir. İçindeki devinim hiçbir zaman durmaz. Bu isteğimizi, sanattaki gelişmeyi halkla buluşturmak en önemli hedefimiz. Bununla birlikte her kesimin sevebileceği repertuvar çalışması organize ettik. İçerisinde operası da müzikali de Neşet Ertaş konseri de var. Türküler de var, çocuk oyunları, klasik baleler de var. Her kesimin seveceği, ilgileneceği, keyif alacağı bir çalışma yaptık. Amacımız da bu zaten."