Opera'nın Yıldız İsmi Placido Domingo Hakkında Taciz Suçlamaları

Operanın en ünlü isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz günlerde sanat hayatının 50’nci yıldönümünü kutlayan Placido Domingo, geçmişte birlikte çalıştığı kadınlar tarafından cinsel tacizle suçlanıyor. Tanıkların ve iddia sahiplerinin AP haber ajansına anlattıklarına göre tüm zamanların en büyük opera sanatçılarından biri olarak görülen Placido Domingo onlarca yıl boyunca kadınları, konumunu ve gücünü kullanarak kendisiyle cinsel ilişkiye girmek için zorladı, karşılığında kimi zaman onları mesleki kariyerleriyle tehdit etti. Los Angeles Opera ve Balesi’nin Başkanı ve müzik dünyasının en saygın isimlerinden olan 78 yaşındaki Domingo kariyeri boyunca birçok Grammy ödülü aldı. Ancak hakkında iddiada bulunanlar Domingo’nun karanlık tarafının müzik piyasasında uzun zamandır herkesçe bilinen bir sır olduğunu söylüyor. 40’in üzerinde kişi suçlamaları doğruluyor Sekiz şarkıcı ve dansçı kadın AP haber ajansına İspanya doğumlu süper star tarafından taciz edildiklerini söyledi. İddialara konu olan olaylar 1980’lerin başından başlıyor ve Domingo’nun müdürlüğünü yaptığı opera ve gösteri merkezlerinde meydana geliyor.

Bu dokuz iddia sahibinin dışında yarım düzine kadar başka kadın da AP’ye sanatçıdan gelen uygunsuz teklifler yüzünden rahatsızlık duyduklarını anlattı. Sanatçıyla birlikte 1990’larda bir dizi konserde sahne alan şarkıcılardan biri Domingo’nun kendisini defalarca evine davet ettiğini söyledi. AP’ye göre neredeyse 40 kadar şarkıcı, dansçı, orkestra müzisyeni, kulis çalışanı, şan eğitmeni ve yönetici Domingo’nun uygunsuz cinsel içerikli davranışlarına ve genç kadınların peşinden fütursuzca koştuğuna tanık olduklarını söyledi. Domingo: ‘Birilerini üzmüş olabileceğimi duymak acı verici’ Placido Domingo iddialar karşısında şu yazılı açıklamayı yaptı: “İsimsiz bireylerin yaptığı 30 yıl kadar öncesine dayanan bu iddialar çok üzücü ve doğru değil. Yine de tüm iyi niyetime rağmen ve ne kadar uzun zaman önce olmuş olursa olsun birilerini üzmüş ve rahatsız etmiş olabileceğimi duymak acı verici. Ben her zaman tüm temas ve ilişkilerimin karşılıklı rıza ile olduğuna inandım. Beni bilenler ve benle çalışanlar başkalarına özellikle zarar verecek, rencide edecek veya utandıracak biri olmadığımı bilirler. Yine de şunu görüyorum ki bugün değerlendirildiğimiz ölçüler geçmiştekilerden çok daha farklı, ki doğrusu da bu. Opera kariyerimde 50 yıldan uzun süre geçirmiş olmanın ayrıcalığını ve mutluluğunu hissediyorum. Yüksek standartlara bağlı kalmaya devam edeceğim.”

AP’ye göre dokuz iddia sahibinden yedisi Domingo’nun yakınlaşmasına karşı koymalarının kariyerlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Bazıları Domingo’nun verdiği sözleri hiç yerine getirmediğini söylerken bir kısmı da başka kurumlarla çalışmaya gittiklerinde bir daha Domingo’yla şarkı söylemek için çağırılmadıklarını aktardı. Soprano Wolf: ‘Kesinlikle tacizdi, buna şüphem yok’ AP’ye göre iddia sahiplerinin hikayelerindeki ortak noktalar Domingo’nun geç saatlerde kendileriyle irtibat kurması, gece geç saatlerde evine davet etmesi, bu kadınların kariyerlerine aniden ilgi duyması ve profesyonal tavsiyeler vereceği bahanesiyle onları başbaşa buluşmaya davet etmesi. İddia sahiplerinin hiçbiri AP’ye iddilarla igili delil niteliğinde telefon mesajı gibi belgeler sunamadı. Ancak AP bu kişilerin çok sayıda meslektaşıyla ve arkadaşıyla konuşarak iddiaları doğrulamaya çalıştı. AP bu kadınların iddiaların geçtiği tarih aralıklarında gerçekten Domingo’yla aynı mekanlarda çalıştıklarını da doğruladı.

İddia sahibi kadınlardan yalnızca biri adını açıkladı. Bu kişi Domingo’yla Washington Operası’nda birlikte sahne alan mezzo-soprano Patricia Wulf. Diğerleriyse sektörde hala çalışıyor olmalari nedeniyle, kendilerinden intikam alınabileceği ve toplum önünde aşağılanacakları kaygılarıyla kimliklerini açıklamaktan kaçındı. Wulf, Domingo’nun her gece kendisine, “Bu gece eve gitmek zorunda mısın?” diye sorduğunu aktardı ve kendisinin duruşunu net şekilde göstererek, “Evet bu gece eve gitmek zorundayım” yanıtını verdiğini söyledi. Washington Operası’nda 1998 yılında meydana geldiği iddia edilen bu olaylar sırasında Domingo sanat yönetmenliği yapıyordu. Sanatçı 2003-2011 arasındaysa Opera’nın müdürlüğünü yaptı. O dönemde 40 yaşında olan Wulf, ‘The Magic Flute’ (Büyülü Flüt) ve ‘Fedora’ adlı iki operada Domingo ve ünlü İtalyan soprano Mirella Freni‘yle aynı sahneyi paylaşarak solo yapmıştı. Böylesine ünlü sanatçılarla aynı sahnede olmanın kariyerinin en önemli olaylarından olduğunu söyleyen Wulf, ancak bunun kısa sürede kabusa dönüştüğünü aktardı.

Virginia’daki evinde AP’ye röportaj veren 61 yaşındaki Wulf, ’İşimi kaybedecek miyim? Hayır dersem kariyerim biter mi?’ gibi sorularla karşı karşıya kaldığını ve bunun öfkeyle korkuya neden olduğunu söyledi. Wulf, “Sektörün en büyük ismine hayır dedim. Şimdi kariyerime ne olacak? Bu sahneye çıkmak için 10 yıldır çok çalışıyorum” gibi düşüncelerle boğuştuğunu anlattı. Domingo’nun sık sık soyunma odasının kapısına davetsiz olarak geldiğini anlatan Wulf, “Ya koridordaysa diye koridora çıkmaya korkardım” dedi. Magic Flute gösterisinin açılışına eşi Richard Lew’u davet ettiğini söyleyen Wulf, Domingo’nun kendisine yaklaşarak elini öptüğünü ve kulağına “Rakibimle tanışmayı isterim” dediğini anlattı. Wulf’un eşi de AP’ye, “Her gösterinin ardından, ‘Aynı şey tekrar oldu mu? Sana tekrar o soruyu sordu mu?’ diye sorardım. Artık bir yerden sonra soru sormaya gerek kalmazdı, ne kadar mutsuz olduğuna bakıp olanları anlayabilirdiniz” diye konuştu. Wulf Domingo’yu ihbar etmek istemesi halinde erkek meslektaşlarından birinin kendisine destek çıkacağını söylediğini aktardı. Bunun üzerine AP bu kişiye de ulaştı.