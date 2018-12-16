Operasyon açıklamasını duyan YPG çok fena köşeye sıkıştı! Türkiye'ye karşı hain plan!

Suudi Arabistan'a ait Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesine konuşan YPG'nin Sözde Genel Komutanı Sipan Hemo, "Türkiye, Kürtlerin kazanımlarını yok etmek için her türlü çabayı sarf ediyor ve bunu öncelikli işi olarak görüyor. Güçlerini sınıra sevk etti ve Suriye'nin içini bombaladı" dedi.

Suriye hükümetine 'ülkenin topraklarına koruma' çağrısı yapan Hemo, "Eğer hazırlarsa, biz sınırları koruma mekanizmalarını ve Türkiye'ye karşı iş birliğini konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Türk istihbarat yetkililerinin, Suriye muhalefetiyle toplantı yaptığını öne süren Hemo, Zeytin Dalı operasyonundaki gibi yeni bir operasyona hazır olmalarını istediklerini iddia etti. (Sputnik)

