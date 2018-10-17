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Operasyon başladı, savaş uçakları hedefleri bombalıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'den fırlatılan rokete karşılık olarak İsrail ordusuna ait savaş uçakları terör hedeflerine saldırmaya başlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Gazze'deki yerel kaynaklar ise bir kısmı bölgenin güneyinde olmak üzere kentteki birkaç noktanın vurulduğunu doğruladı.

'GAZZE'DEN İSRAİL'E ROKET ATILDI'

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentine roket atıldığını kaydetmişti.

Gelişmelere ilişkin Gazze'deki herhangi bir yetkiliden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman dün yaptığı açıklamada, çarşamba günü İsrail güvenlik ve siyasi işler kabinesine Gazze'ye geniş kapsamlı bir saldırı planı sunacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
israil Gazze operasyon ordu savaş uçağı

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
bir tane islam ülkesi sesini çıkarsın hadi.. helal olsun israile.. adamlar işi biliyor siz inşallahla maşallahla uğraşın durun..
Trump kızar sonra ! Gazze den söz etmişken.. Reyiz yıllar önce, Gazze 'lilere geleceğim diye söz vermişti.. Sahi..Ne oldu o iş !
git savaş o zaman klavye başından zirvalayip boş yapma
@gocebe09 7 milyonluk israil 15 milyon dünyada kendileri çalıp kendileri oynuyor kendilerine (1) roket atıyorlar boş tarlaya gazzeye girme sebebi 1,5 milyar müslümanda sadece kendisine sıranın gelmesini bekliyor ..
GAZZESİ,NİNDE İSRAİLİNİNDE CANI CEHENNEME..ŞEYTANIN EVLATLARI..
GAZZE VE HAMAS ŞEYTANIN BARINAĞI OLMUŞŞ...
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