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Operasyon düzenlenen evden cephane çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 20:55 | Son Güncelleme

Sivas’ta jandarma tarafından operasyon düzenlenen ev adeta cephanelik çıktı.Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde bulunan bir eve operasyon düzenledi.

Operasyon düzenlenen evden cephane çıktı

Sivas’ta jandarma tarafından operasyon düzenlenen ev adeta cephanelik çıktı.

Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, yedek şarjörler ve bol miktarda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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