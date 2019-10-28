Operasyon köpekleri, en zor görevler için eğitiliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde, terörle mücadele başta olmak üzere uyuşturucu ve patlayıcı madde arama, iz takibi gibi alanlarda polis görev köpekleri yetiştiriyor. Köpekler, merkezde gerçeğini aratmayan senaryolarla hazırlanan tatbikatlarda en zorlu ve tehlikeli görevlerde yer almak üzere eğitiliyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Köpek Eğitim Merkezi'ndeki operasyon köpekleri, çeşitli eğitimlerden geçirilerek yetiştiriliyor. Belçika kurdu, labrador ve golden cinsi köpekler için merkezde gerçeğini aratmayan tatbikatlar hazırlanıyor. Köpekler, özel hazırlanan parkur ve alanlarda en zorlu ve tehlikeli görevler göz önünde bulundurularak yapılan tatbikatları başarıyla gerçekleştiriyor. Terörle mücadelede de görev yapan özel eğitimli köpeklerin tatbikatını DHA görüntüledi. Güvenlik güçlerine yardımcı unsur olarak binaya giren operasyon köpeği, içerideki teröristi yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

'GERÇEK SENARYOYA UYGUN TATBİKATLAR'

Operasyon Köpekleri Grup Amiri, Özel Harekat operasyon köpeklerinin genellikle Belçika kurtlarından seçildiğini belirterek, "Haftalık eğitim sistemlerimiz var. Burada periyodik olarak bina girişleri yapıyorlar. Gerçek senaryolara uygun olarak gerek kendi binalarımızda gerek dışardaki binalarda sürekli eğitimler veriyoruz. Özellikle silahlı şahsı etkisiz hale getirme, rehine kurtarma, arazi çatışmaları, iz takip gibi konularda eğitim alıyorlar" dedi.