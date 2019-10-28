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Operasyon köpekleri, en zor görevler için eğitiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 12:44 | Son Güncelleme

  Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde, terörle mücadele başta olmak üzere uyuşturucu ve patlayıcı madde arama, iz takibi gibi alanlarda polis görev köpekleri yetiştiriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde, terörle mücadele başta olmak üzere uyuşturucu ve patlayıcı madde arama, iz takibi gibi alanlarda polis görev köpekleri yetiştiriyor. Köpekler, merkezde gerçeğini aratmayan senaryolarla hazırlanan tatbikatlarda en zorlu ve tehlikeli görevlerde yer almak üzere eğitiliyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Köpek Eğitim Merkezi'ndeki operasyon köpekleri, çeşitli eğitimlerden geçirilerek yetiştiriliyor. Belçika kurdu, labrador ve golden cinsi köpekler için merkezde gerçeğini aratmayan tatbikatlar hazırlanıyor. Köpekler, özel hazırlanan parkur ve alanlarda en zorlu ve tehlikeli görevler göz önünde bulundurularak yapılan tatbikatları başarıyla gerçekleştiriyor. Terörle mücadelede de görev yapan özel eğitimli köpeklerin tatbikatını DHA görüntüledi. Güvenlik güçlerine yardımcı unsur olarak binaya giren operasyon köpeği, içerideki teröristi yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

'GERÇEK SENARYOYA UYGUN TATBİKATLAR'
Operasyon Köpekleri Grup Amiri, Özel Harekat operasyon köpeklerinin genellikle Belçika kurtlarından seçildiğini belirterek, "Haftalık eğitim sistemlerimiz var. Burada periyodik olarak bina girişleri yapıyorlar. Gerçek senaryolara uygun olarak gerek kendi binalarımızda gerek dışardaki binalarda sürekli eğitimler veriyoruz. Özellikle silahlı şahsı etkisiz hale getirme, rehine kurtarma, arazi çatışmaları, iz takip gibi konularda eğitim alıyorlar" dedi.

'PERSONEL İLE BİRLİKTE YETİŞTİRİLİYORLAR'
Görev köpeklerinin en son Hendek operasyonlarında görev aldığını belirten Grup Amiri, "Hendek operasyonlarında Zehir adında bir köpeğimiz arkadaşımızın hayatını kurtardı, kendisi öldü. Yakın zamanda yine rehineli operasyonlarda yaralanan köpeklerimiz var. Köpeklerimiz doğduklarından itibaren özel harekat personeli ile yetiştirilerek bizim envanterimizdeki roket, el bombası, ağır makineli silahlar gibi silahların atışlarına alıştırılarak zırhlı araçlar ve helikopterli arazi intikallerinde kullanılarak yani bir özel harekatçının karşılaşabileceği tüm duruma adapte olacak şekilde eğitiliyor" dedi.

10 FARKLI BRANŞA EĞİTİM
Komiser Merve Hilal Yıldız da Köpek Eğitim Merkezi'nin 1997’den bu yana faaliyet gösterdiğini belirterek, polis görev köpeklerine narkotik madde arama, patlayıcı madde arama, özel operasyon, iz takip ve çay tütün arama gibi 10 farklı branşta eğitim verildiğini söyledi. Yıldız, köpeklerin özellikle Belçika çoban köpeği, Alman çoban köpeği, Labrador, Golden ve Border Collie ırklarından seçildiğini kaydederek, "Bunun dışında ırk özelliklerini taşıyan ve görev köpeği olma özelliğine sahip tüm köpekler görev köpeği olarak yetiştirilebilmektedir. Operasyonlar sırasında yaralanan veya uzun yıllar sahada çalışıp, emekli olan görev köpeklerine ölünceye kadar bakıyoruz. Ayrıca evleri müsait olan ve bu sorumluluğu alabilecek kişilere de hibe ediyoruz köpekleri" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Görev köpekleri ve Özel Harekat Timleri ile Tatbikat

-KEM’de Narkotik Köpeklerinden Detay

-Operasyon Köpekleri Grup Amiri ile Röp

-Komiser Merve Hilal Yıldız Röp

Haber-Kamera: Selen YALAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)-

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