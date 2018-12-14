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Operasyon sonrası Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama: Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 08:35 | Son Güncelleme

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine gerçekleştirdiği hava harekatıyla ilgili güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Ağar "Türkiye bu akınla ilk defa Mahmur’da etki üretmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir." ifadelerini kullandı."

Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hava operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına hava harekatı icra edilmiştir. Harekatta, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depolar hedef alınmıştır" açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI: TERÖRE DARBE, DESTEKÇİLERİNE MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna harekat düzenlenecektir" açıklamasının ardından gerçekleşen harekatı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Teröre darbe, terör destekçilerine bir mesaj" olarak değerlendirdi.

Altun Twitter'dan, "Bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı'na başarılı bir hava harekatı icra etti. Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır." yönünde bir paylaşım yaptı.

fahrettın

'CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK'

Son yapılan operasyonla ilgili bir dikkat çekici bir mesajda güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan gedli. Kişisel sosyal medya hesabından operasyonun yapıldığı noktaya dikkat çeken Ağar, "Türkiye bu akınla ilk defa Mahmur’da etki üretmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir." ifadelerini kullandı.

abdullah agar

ERDOĞAN'DAN ABD'YE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’deki Amerikan askerlerine yönelik bir husumetinin olmadığını belirterek Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) “İŞİD’e karşı terör örgütünü desteklemekle” eleştirmişti.

ABD: KABUL EDİLEMEZ

Bunun ardından ABD Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atılacak tek taraflı bir adımın ‘kaygı verici’ olacağını ve bu tür adımların ‘kabul edilemez’ olarak değerlendirileceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
TSK ırak Sincar abdullah ağar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
olacak allahın izniyle yardımıyla güvenlik kolluk birimleriyle bu terör belasını bu bölgede yok edeceğiz allahım yarabbim sen gövenlik göçlerimize yardım et
C. Başkanı şunu demeli ey ABD de senin , benim sınırımda ve sınır komşumun topraklarında NE İŞİN var ???????****
@kenanulas BOP eş başkanı kimdi?... şamda cuma namazı derken suriyeli haini ülkeye dolduran kimdir
Irak sınırında Suriye sınırımıza doğru ilerlemenin zamanı gelmiş geçiyor ancak, önemli bir eksik var oda toprakları işgal edilen Suriye Devleti ile işbirliği yapmamak !!!!!!!!!!!!
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