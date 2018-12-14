Operasyon sonrası Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama: Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hava operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına hava harekatı icra edilmiştir. Harekatta, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depolar hedef alınmıştır" açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI: TERÖRE DARBE, DESTEKÇİLERİNE MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna harekat düzenlenecektir" açıklamasının ardından gerçekleşen harekatı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Teröre darbe, terör destekçilerine bir mesaj" olarak değerlendirdi.

Altun Twitter'dan, "Bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı'na başarılı bir hava harekatı icra etti. Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır." yönünde bir paylaşım yaptı.