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Operasyon yolunda şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 16:34 | Son Güncelleme

Hatay’da Amanos Dağı’nın yüksek kesimlerinde operasyona giderken aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçkin’in Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt kasabasındaki baba ocağına acı haber ulaştı.Hatay’da Amanos Dağları’nın yüksek kesimlerinde bulunan Çerçikaya mevkiinde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan araç bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Operasyon yolunda şehit oldu

Hatay’da Amanos Dağı’nın yüksek kesimlerinde operasyona giderken aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçkin’in Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt kasabasındaki baba ocağına acı haber ulaştı.
Hatay’da Amanos Dağları’nın yüksek kesimlerinde bulunan Çerçikaya mevkiinde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan araç bilinmeyen bir nedenle devrildi. Araçta bulunan 2’si ağır toplamda 7 asker yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun’daki hastanelere görüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçkin (41) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Evli olduğu bilgisine ulaşılan Şehit Seçkin’in Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan baba ocağına acı haber Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Şenyurt Belediye Başkanı Ünal Arslan ve İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Ağtürk tarafından ulaştırılırken, şehit evine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Seçkin’in yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Operasyon yolunda şehit oldu

Operasyon yolunda şehit oldu

Operasyon yolunda şehit oldu

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