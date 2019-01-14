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Operasyona çıkan komandolar buz tutan dereden geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 12:08 | Son Güncelleme

JANDARMA Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalda terör operasyonuna çıkan komandoların buz tutan dereden geçerken çekilen görünüsünü Twitter'da paylaştı.

Operasyona çıkan komandolar buz tutan dereden geçti

ANKARA, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalda terör operasyonuna çıkan komandoların buz tutan dereden geçerken çekilen görünüsünü Twitter'da paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabında, Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde operasyona çıkan komandoların videosu paylaşıldı. Buz tutan derenin içinden geçen askerlerin görüntüsü ile birlikte "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz" mesajı da paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

Operasyona çıkan komandolar buz tutan dereden geçti

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