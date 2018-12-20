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"Operasyonda bir oyun kurma hamlesi var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 23:54 | Son Güncelleme

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar: - "Türkiye, yakın zamanda belki 500-600 bin insanı yuvasına döndürecek bir operasyon başlatacak. Bu operasyonun içerisinde bir oyun kurma hamlesi var. ABD'yi Suriye'den çıkartabilmek, insanları evine döndürmek bir oyun kurmaktı"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin yakın zamanda belki 500-600 bin insanı yuvasına döndürecek bir operasyon başlatacağını belirterek, "Bu operasyonun içerisinde bir oyun kurma hamlesi var. ABD'yi Suriye'den çıkartabilmek, insanları evine döndürmek bir oyun kurmaktı." dedi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sakarya İl Müdürlüğü'nce "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Oyun Bozan Türkiye" konferansına katılan Yarar, gençlerle Türkiye ve dünya gündemi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Yarar, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin, hiç tanımadıkları 80 milyon için canlarını verdiğine dikkati çekerek, bu şehitlerin aynı zamanda, millete vatanı ve demokrasiyi hediye ettiğini söyledi.

Fırat Kalkanı ve El-Bab harekatlarının ülke açısından ne anlam ifade ettiğine değinen Yarar, şöyle devam etti:

"Oyunu bozmanın başı, fedakarlıktan geçer. Ülkeleri ayakta tutan insanların işlerini doğru yapmasıyla başlıyor. El Bab'a ilk gittiğimde bir okul yıkıktı, sonra tekrar gittiğimde Türkiye 200 bin nüfuslu kasabayı resmen 6 ayda ayağa kaldırmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neleri başarabildiğini orada görüyorsun. Televizyon programlarında bana sorular soruyorlar; 'Ne oldu da Amerikalılar Suriye'den geri çekiliyor, Türkiye'nin tezlerini savunmaya başladılar?' Ne oldu biliyor musunuz, memleket dik durdu."

Türkiye'nin, sırtındaki kamburdan 15 Temmuz'da kurtulduğu andan itibaren dik duruşuyla oyunu bozduğunu aktaran Yarar, "Türkiye'nin, 1970'li yıllardan beri mafya bozuntusu devletler ve terör yüzünden cebinden çıkan paranın miktarı 700 milyar dolar. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de bir Türkiye daha olması demek. Biz bugün, 'dünyanın 13'üncü büyük ülkesiyiz' diyoruz, muhtemelen dünyanın 8'inci büyük ülkesiydik. Dik durmaya başladıktan itibaren oyunu bozuyorsunuz." diye konuştu.

- "Türkiye günden güne güçleniyor"

Yarar, yeryüzünde şu anda İkinci Dünya Savaşı'ndan daha fazla mülteci olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye yakın zamanda belki 500-600 bin insanı yuvasına döndürecek bir operasyon başlatacak. Bu operasyonun içerisinde bir oyun kurma hamlesi var. ABD'yi Suriye'den çıkartabilmek, insanları evine döndürmek bir oyun kurmaktı. Türkiye günden güne güçleniyor. Attığı adımlar ve yaptığı hamlelerle sessiz devrim yapa yapa geliyor. Bundan 5 sene sonra Türkiye öğrencileriyle, çalışanlarıyla çok daha farklı bir yerde olacak. Oyun büyüyerek, güçlenerek, insanların umudu olarak bozulur. Sizler artık oyun kuran bir ülkenin gençlerisiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Mete Yarar, konferansın ardından öğrencilere imzalı kitabını hediye etti.

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"Oyun Bozan Türkiye" konferansı Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Kredi ve Yurtlar Sakarya İl Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi

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