"Operasyonda bir oyun kurma hamlesi var"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin yakın zamanda belki 500-600 bin insanı yuvasına döndürecek bir operasyon başlatacağını belirterek, "Bu operasyonun içerisinde bir oyun kurma hamlesi var. ABD'yi Suriye'den çıkartabilmek, insanları evine döndürmek bir oyun kurmaktı." dedi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sakarya İl Müdürlüğü'nce "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Oyun Bozan Türkiye" konferansına katılan Yarar, gençlerle Türkiye ve dünya gündemi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Yarar, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin, hiç tanımadıkları 80 milyon için canlarını verdiğine dikkati çekerek, bu şehitlerin aynı zamanda, millete vatanı ve demokrasiyi hediye ettiğini söyledi.

Fırat Kalkanı ve El-Bab harekatlarının ülke açısından ne anlam ifade ettiğine değinen Yarar, şöyle devam etti:

"Oyunu bozmanın başı, fedakarlıktan geçer. Ülkeleri ayakta tutan insanların işlerini doğru yapmasıyla başlıyor. El Bab'a ilk gittiğimde bir okul yıkıktı, sonra tekrar gittiğimde Türkiye 200 bin nüfuslu kasabayı resmen 6 ayda ayağa kaldırmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neleri başarabildiğini orada görüyorsun. Televizyon programlarında bana sorular soruyorlar; 'Ne oldu da Amerikalılar Suriye'den geri çekiliyor, Türkiye'nin tezlerini savunmaya başladılar?' Ne oldu biliyor musunuz, memleket dik durdu."