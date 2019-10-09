HABER

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 08:49 | Son Güncelleme

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde çeşitli suçlara karışan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adeta cephane ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...

Çeşitli suçlara karıştıkları düşünülen kişileri takibe alan ekipler, geçtiğimiz günlerde bu kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Resmi belgede sahtecilik, oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ve uyuşturucu gibi suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, bol miktarda mühimmat, 5 adet çenç Otomobil, 2 adet motor bloğu, Çenç oto yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet numaratör ele geçirildi. Çeşitli suçlamalarla 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişiden 2’si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 kişi ise serbest kaldı.

AW823086_02

(İHA)

İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
Tekirdağ'da polis memuruna bıçaklı saldırıTekirdağ'da polis memuruna bıçaklı saldırı
74 kişi hakkında gözaltı kararı!74 kişi hakkında gözaltı kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon Sivas cephanelik

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

Güzel oyuncunun pozları olay oldu

Güzel oyuncunun pozları olay oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin çekilme kararı sonrası YPG mevzileri boş kaldı

ABD'nin çekilince teröristler de çekildi!

Tekirdağ'da polis memuruna bıçaklı saldırı

Tekirdağ'da polis memuruna bıçaklı saldırı

Adana'da düğmeye basıldı! 74 kişi hakkında gözaltı kararı!

74 kişi hakkında gözaltı kararı!

Bursa'da yangın söndürme malzemeleri satan yerde yangın!

Yangın söndürme malzemeleri satıyorlardı!

Karaman'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Karaman'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne seçme kararı Resmi Gazete'de! Recep Kömürcü kimdir?

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne seçilen Kömürcü kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.