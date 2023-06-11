HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Operasyonda ele geçirildi! 1100 yıllık olduğu değerlendiriliyor

Operasyonda ele geçirildi! 1100 yıllık olduğu değerlendiriliyor

11.06.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollarla temin ettikleri tarihi eserlere alıcı arayışında olan 4 şüpheli yakalandı. Düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 101 adet sikke ile İbranice yazılı 1100 yıllık olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirildi! 1100 yıllık olduğu değerlendiriliyor

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 4 kişinin, ellerinde bulunan İbranice yazılı İncili 500 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Eyüpsultan'da yaşadığı tespit edildi.

tarihi-eser-kacakcilarina-operasyon-1100-yillik-incil-ele-gecirildi-_1294_dhaphoto1

Jandarma ekipleri, tarihi eseri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Şüphelilerin tarihi eseri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine Eyüpsultan'da bulunan 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

1100 YILLIK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN İNCİL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 101 adet sikke ve 28 sayfadan oluşan deri ve papirüs kağıdına İbranice yazılmış 1100 yıllık olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi.

tarihi-eser-kacakcilarina-operasyon-1100-yillik-incil-ele-gecirildi-_1294_dhaphoto3

Ele geçirilen 101 adet sikke İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edilirken, dini motifli İncil incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderildi.

İnanılmaz an! Kilolarca külçe altınla yakalandı İnanılmaz an! Kilolarca külçe altınla yakalandı

Yakalanan K.A., M.K. ,R.K. ve D.B. isimli şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

tarihi-eser-kacakcilarina-operasyon-1100-yillik-incil-ele-gecirildi-_1294_dhaphoto4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler şaştı kaldı! "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım"Görenler şaştı kaldı! "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım"
Zeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldiZeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldi
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: Tam 1 milyar dolar...Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: Tam 1 milyar dolar...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul incil operasyon

En Çok Okunan Haberler

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

Derin dekolteli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu!

Derin dekolteli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu!

Kuşadası ve Adana'da korkutan depremler

Kuşadası ve Adana'da korkutan depremler

Dünyanın gözü İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı o isimlerle takip etti

Dünyanın gözü İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı o isimlerle takip etti

MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

Zeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldi

Zeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.