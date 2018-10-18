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Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:21 | Son Güncelleme

Aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan Zülfikar kod adlı PKK'lı terörist Yusuf Tunç ile Sorej Semsur kod adlı Murat Özdemir’in etkisiz hale getirilme görüntüleri ortaya çıktı.

Önceki gün Adıyaman'ın Kömür beldesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarat çalışmaları neticesinde izi bulunan 4 kişilik terörist grup, belde kırsalında kıstırıldı.

Köşeye sıkıştırılan teröristlerle girilen çatışmada Aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan Adıyaman'ın Çelikhan ilçe nüfusuna kayıtlı Zülfikar kod adlı Yusuf Tunç ile yine Adıyaman’ın Gerger ilçe nüfusuna kayıtlı Sorej Semsur kod adlı Murat Özdemir ölü olarak ele geçirildi.

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Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi cep telefonları tarafından kaydedildi. Kaydedilen videoda kahraman askerlerin titiz ve dikkatli bir şekilde teröristlere yaklaştığı gözlerden kaçmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
PKK Yusuf Tunç Murat Özdemir

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