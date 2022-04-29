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  4. Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor... İşte "şok evi"

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor... İşte "şok evi"

29.04.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen bir operasyonda akıllara durgunluk veren detaylar ortaya çıktı. Tuzla'da bir kuaför salona yapılan baskında, iş yerinin içinden, yasa dışı göçmenlerin barındığı eve geçen gizli geçit bulundu.

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor... İşte "şok evi"

İstanbul’un Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonda, kuaför salonundan yasa dışı göçmenlerin barındığı "şok evine" giden gizli geçişte 4 kişilik mülteci grubu ve yardım yataklık eden 2 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Tuzla’da yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

GİZLİ GEÇİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturmalarda, Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren bir erkek kuaförünün içerisine gizli geçit kurulmak suretiyle bina içerisindeki bir dairenin mültecilerin kaldığı “şok evi” olarak kullanıldığını belirlendi. Emniyet ekipleri, söz konusu kuaför salonuna 25 Nisan’da operasyon düzenledi.

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HEPSİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskında gizli bölmede bulunan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile birlikte, kuaförü işleten iş yeri sorumlusu M.H.A. ve gizli bölmeli ‘şok evini’ kiraya veren ev sahibi A.G. yakalanarak gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na Muhalefet” suçundan hakkında toplam 18 bin 18 lira idari para cezası uygulanan ev sahibi A.G., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Gizli geçitte yakalanan 4 düzensiz göçmen ile kuaför salonu sorumlusu M.H.A. ile ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı. (İHA)

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Tuzla
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