HABER

Operasyonda rahatsızlanarak yaşamını yitiren asker şehit sayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, geçen 25 Şubat'ta arama tarama faaliyeti sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), Ankara'da askeri tören düzenlenmeden toprağa verildi.

Operasyonda rahatsızlanarak yaşamını yitiren asker şehit sayıldı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, geçen 25 Şubat'ta arama tarama faaliyeti sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), Ankara'da askeri tören düzenlenmeden toprağa verildi. Ailenin başvurusu üzerine şehitlik verilen Korkmaz'ın cenazesi, bugün mezardan çıkarılarak, şehitlikte askeri törenle toprağa verildi.
Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz, geçen 25 Şubat'ta, Yüksekova Gelincikkaya mevkiinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında rahatsızlandı. Korkmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hakkari'de düzenlenen törenin ardından, cenazesi Ankara'ya gönderilen ve şehitlik verilmeyen Korkmaz, 27 Şubat Çarşamba günü Sincan Cimşir Mezarlığı'nda, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın da katıldığı cenaze töreni ardından toprağa verildi.
CHP'Lİ VEKİL GÜNDEME GETİRMİŞTİ
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 28 Şubat'ta TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside kalp krizi geçirerek öldüğü gerekçesiyle Korkmaz'a şehitlik verilmediğini ileri sürmüştü. Emir, "Askerimiz için Sincan'da hiçbir resmi tören yapılmamış, şehitliğe de defnedilmemiştir. Bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyoruz" demişti.
BAKAN SOYLU DEVREYE GİRDİ
Korkmaz'ın ailesi de İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na, oğullarına şehitlik verilmesini isteyerek başvuruda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da devreye girmesi ardından Korkmaz'a şehitlik verildi.
'BU KEZ ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ'
Bugün mezarından çıkarılan şehit Mehmet Ali Korkmaz için aynı mezarlıkta bulunan şehitlikte askeri tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavakoğlu, şehidin annesi Nilüfer Korkmaz, kız kardeşi Semiha Korkmaz, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Törende, şehit Korkmaz'ın özgeçmişinin okunması ardından naaşı toprağa verildi. Şehit ailesine, Türk bayrağı takdim edilerek taziyelerde bulunuldu. Ardından şehit Korkmaz anısına saygı atışı yapıldı.
FOTOĞRAFLI

Operasyonda rahatsızlanarak yaşamını yitiren asker şehit sayıldıOperasyonda rahatsızlanarak yaşamını yitiren asker şehit sayıldıOperasyonda rahatsızlanarak yaşamını yitiren asker şehit sayıldıOperasyonda rahatsızlanarak yaşamını yitiren asker şehit sayıldı

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Cudi Dağında mağarada PKK’ya ait mühimmat ele geçirildiCudi Dağında mağarada PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
'Sigaram yok' diyen genci bıçakladı'Sigaram yok' diyen genci bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu

Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.