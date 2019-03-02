Operasyonda rahatsızlanarak yaşamını yitiren asker şehit sayıldı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, geçen 25 Şubat'ta arama tarama faaliyeti sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), Ankara'da askeri tören düzenlenmeden toprağa verildi. Ailenin başvurusu üzerine şehitlik verilen Korkmaz'ın cenazesi, bugün mezardan çıkarılarak, şehitlikte askeri törenle toprağa verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz, geçen 25 Şubat'ta, Yüksekova Gelincikkaya mevkiinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında rahatsızlandı. Korkmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hakkari'de düzenlenen törenin ardından, cenazesi Ankara'ya gönderilen ve şehitlik verilmeyen Korkmaz, 27 Şubat Çarşamba günü Sincan Cimşir Mezarlığı'nda, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın da katıldığı cenaze töreni ardından toprağa verildi.

CHP'Lİ VEKİL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 28 Şubat'ta TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside kalp krizi geçirerek öldüğü gerekçesiyle Korkmaz'a şehitlik verilmediğini ileri sürmüştü. Emir, "Askerimiz için Sincan'da hiçbir resmi tören yapılmamış, şehitliğe de defnedilmemiştir. Bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyoruz" demişti.