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Operasyonda rahatsızlanarak yaşamını yitiren asker şehit sayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, geçen 25 Şubat'ta arama tarama faaliyeti sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), Ankara'da askeri tören düzenlenmeden toprağa verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, geçen 25 Şubat'ta arama tarama faaliyeti sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), Ankara'da askeri tören düzenlenmeden toprağa verildi. Ailenin başvurusu üzerine şehitlik verilen Korkmaz'ın cenazesi, bugün mezardan çıkarılarak, şehitlikte askeri törenle toprağa verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz, geçen 25 Şubat'ta, Yüksekova Gelincikkaya mevkiinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında rahatsızlandı. Korkmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hakkari'de düzenlenen törenin ardından, cenazesi Ankara'ya gönderilen ve şehitlik verilmeyen Korkmaz, 27 Şubat Çarşamba günü Sincan Cimşir Mezarlığı'nda, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın da katıldığı cenaze töreni ardından toprağa verildi.

CHP'Lİ VEKİL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 28 Şubat'ta TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside kalp krizi geçirerek öldüğü gerekçesiyle Korkmaz'a şehitlik verilmediğini ileri sürmüştü. Emir, "Askerimiz için Sincan'da hiçbir resmi tören yapılmamış, şehitliğe de defnedilmemiştir. Bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyoruz" demişti.

BAKAN SOYLU DEVREYE GİRDİ

Korkmaz'ın ailesi de İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na, oğullarına şehitlik verilmesini isteyerek başvuruda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da devreye girmesi ardından Korkmaz'a şehitlik verildi.

'BU KEZ ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ'

Bugün mezarından çıkarılan şehit Mehmet Ali Korkmaz için aynı mezarlıkta bulunan şehitlikte askeri tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavakoğlu, şehidin annesi Nilüfer Korkmaz, kız kardeşi Semiha Korkmaz, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Törende, şehit Korkmaz'ın özgeçmişinin okunması ardından naaşı toprağa verildi. Şehit ailesine, Türk bayrağı takdim edilerek taziyelerde bulunuldu. Ardından şehit Korkmaz anısına saygı atışı yapıldı.

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