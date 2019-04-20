Operasyondaki Mehmetçik’ten yaralanan dağ keçisine şefkat

Tunceli’de operasyona çıkan güvenlik güçleri, kayalıktan düşerek yaralanan dağ keçisine sahip çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, Munzur Vadisi Milli Parkı Bali Deresi mevkiinde operasyon yürütürken, kayalıktan düşerek yaralanan dağ keçisini fark etti. Düşme nedeniyle ayağında sakatlık oluşan dağ keçisine ilk müdahaleyi operasyon bölgesinde yapan askerler, daha sonra keçiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesine getirerek ekiplere teslim etti.

Tedavisine başlanan 1 yaşındaki keçinin iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.



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