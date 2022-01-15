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Operasyondan yeni görüntüler geldi! 1 metreyi aşan karın altında...

15.01.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu zorlu kış şartları altında devam ediyor. Operasyonda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 60 personel ve 72 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyondan yeni görüntüler geldi! 1 metreyi aşan karın altında...

Terör örgütü PKK’yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli’de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu 1 metreyi aşkın karların arasında kararlılıkla devam ediyor.

BİN 60 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Operasyonda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 60 personel ve 72 operasyonel tim görev alıyor.

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Tunceli Valiliğinin twitter adresinden yapılan açıklamada, ’’Sevda vatan olunca kahraman jandarmamız durmaksızın Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonlarına devam ediyor. İyi ki Varsın Eren’’ yazısı ile zorlu şartlar altında görevlerinin başlarında olan kahraman askerlerin fotoğrafı paylaşıldı. (İHA)

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Tunceli
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