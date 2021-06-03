Operasyonla Kurtarılan Ayıları Ünlüler Evlat Edindi

Dünya 1-12 Kasım tarihlerinde İngiltere'nin ev sahipliğinde yapılacak BM İklim Konferansı COP 26'ya hazırlanırken, biyolojik çeşitlilik, doğada yok olan türler ve hayvan hakları konuları giderek daha büyük önem kazanıyor.
Animals Asia adlı hayvanları koruma örgütü, şimdiye kadar hiçbir kuruluşun yapamadığı çapta dev bir organizasyona imza atarak, türünün en büyük hayvan taşıma operasyonunu gerçekleştirdi.
Uluslararası Örgüt, Çin'de 3 bin yıldan bu yana geleneksel ilaç yapımında kullanılan safra suyunu çekmek için hapsedilen, göğsündeki aya benzeyen lekeyle "Ay ayısı/Moon bear" ya da "Asya Siyah Ayısı olarak bilinen 101 ayıyı kurtardı.
Türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ayılar, kimi doğumundan, kimisi yıllardır “Safra çiftliklerinde” tek başına dar hücrelere kapatılmış. Üstelik sürekli safra alımı için bedenlerine takılan sonda aletleriyle ömür boyu yaşamak zorunda bırakılmış.
Hong Kong merkezli uluslararası Animal Asia örgütü, ayıların doğayla ilk kez buluştukları, ürkek ve şaşkın yürüdükleri özgürlük anlarını görüntülerini VOA Türkçe ile paylaştı.
8 yıl planlandı 36 günde yapıldı
Ayıları özgürlüğüne kavuşturan operasyonun arkasında, 8 yıl süren çok yoğun bir emek var. Nisan ayında başlatılan operasyon 36 gün sürdü. Animal Asia, ayıların kurtarılması için yerel yetkililer ve Çin yönetimiyle de temas halinde çalışıp sonunda 101 ayıyı bu çiftlikten kurtarmayı başardı.
Büyük özenle TIR’lara yüklenen ayılar, Nanning kentinde bulunan safra çiftliğinden, neredeyse tüm Çin'i baştan başa geçerek, örgütün Chengdu'daki barınağına taşındı.
Kurtarılan ayılar artık sağlık kontrolü altında ve huzur içinde doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilecekler.
"8 yıldır bugünü bekliyorduk"
Derneğin kurucu Başkanı Jill Robinson, "8 yıldır bu günü bekliyorduk ve bugün geldi. Daha önce de yüzlerce ayının hayatını kurtardık. Ama ilk kez eşi görülmedik büyük bir operasyon gerçekleştirdik. 26 kamyonla, 101 ayı, 1250 km. yolculuk yaptı. Onlar korkmadan, paniğe kapılmadan yeni yuvalarına ulaştırabilmek için son derece hassas ve zorlu bir operasyon gerçekleştirdik" sözleriyle anlattı.
Ünlüler evlat edindi
Oyuncular Ricky Gervais ve Dame Judi Dench, Guns N' Roses'ın bateristi Matt Sorum gibi ünlüler, yıllar önce evlat edindikleri ayıların safra çiftliklerinden kurtarılıp, güvenli yeni evlerine taşındıkları operasyonun her anını takip etti. Ünlüler, evlat edindikleri ayıların kurtarılmasının mutluluğunu video mesajlarıyla paylaştı.
Animal Asia, bu kadar güçlü ve büyük çapta bir operasyondan elde edilen deneyim ve bilginin, diğer hayvanları koruma dernek ve örgütlerine örnek olmasını, yol göstermesini umut ediyor.
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