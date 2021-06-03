Operasyonla Kurtarılan Ayıları Ünlüler Evlat Edindi

Dünya 1-12 Kasım tarihlerinde İngiltere'nin ev sahipliğinde yapılacak BM İklim Konferansı COP 26'ya hazırlanırken, biyolojik çeşitlilik, doğada yok olan türler ve hayvan hakları konuları giderek daha büyük önem kazanıyor.

Animals Asia adlı hayvanları koruma örgütü, şimdiye kadar hiçbir kuruluşun yapamadığı çapta dev bir organizasyona imza atarak, türünün en büyük hayvan taşıma operasyonunu gerçekleştirdi.

Uluslararası Örgüt, Çin'de 3 bin yıldan bu yana geleneksel ilaç yapımında kullanılan safra suyunu çekmek için hapsedilen, göğsündeki aya benzeyen lekeyle "Ay ayısı/Moon bear" ya da "Asya Siyah Ayısı olarak bilinen 101 ayıyı kurtardı.

Türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ayılar, kimi doğumundan, kimisi yıllardır “Safra çiftliklerinde” tek başına dar hücrelere kapatılmış. Üstelik sürekli safra alımı için bedenlerine takılan sonda aletleriyle ömür boyu yaşamak zorunda bırakılmış.

Hong Kong merkezli uluslararası Animal Asia örgütü, ayıların doğayla ilk kez buluştukları, ürkek ve şaşkın yürüdükleri özgürlük anlarını görüntülerini VOA Türkçe ile paylaştı.