HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Operasyonla yakalandı! Evinden tam bir kamyon dolusu çalıntı eşya çıktı

Operasyonla yakalandı! Evinden tam bir kamyon dolusu çalıntı eşya çıktı

20.11.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Ödemiş ilçesinde çok sayıda vatandaşın hırsızlık şikayetleri üzerine olayları gerçekleştirdiği belirlenen hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzemenin yanında tabanca, tüfek ve kesici aletler ele geçirildi.

Operasyonla yakalandı! Evinden tam bir kamyon dolusu çalıntı eşya çıktı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Narko Grup Amirliği ekipleri, çok sayıda vatandaşın, evlerine hırsız girmesi sebebiyle şikayetçi olmaları üzerine çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA ÇALINTI EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Vatandaşların ifadeleri ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Ali B. olduğunu belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekiplerin, Ali B.’nin adresine düzenlediği operasyonda, elektronik eşyalar başta olmak üzere bir çok çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

70 saniyede 200 bin liralık hırsızlık70 saniyede 200 bin liralık hırsızlık

Ayrıca yine polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 3 tüfek, silah ve tüfeklere ait fişekler ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

ÇALDIĞI EŞYALAR POLİS MERKEZİNE KAMYONETLE GETİRİLDİ

Öte yandan polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde ele geçirilen çalıntı malzemeler, bir kamyonetin kasasını doldurdu. Evinde çalıntı malzemeler ve silahlar ile yakalanan Ali B., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

Bebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdiBebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 kulaklı kediye yoğun ilgi! Takipçisi 75 bini geçti4 kulaklı kediye yoğun ilgi! Takipçisi 75 bini geçti
PARTNEREylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?Eylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?
2 çocuk annesinin feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi2 çocuk annesinin feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

"Lütfen benden nefret etmeyin" dedi ve ekledi...

"Lütfen benden nefret etmeyin" dedi ve ekledi...

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 6 maddelik talep

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 6 maddelik talep

Akın akın geliyorlar! Kişi başı 500 Euro harcıyorlar

Akın akın geliyorlar! Kişi başı 500 Euro harcıyorlar

Resmî Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor

Resmî Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.