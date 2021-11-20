Operasyonla yakalandı! Evinden tam bir kamyon dolusu çalıntı eşya çıktı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Narko Grup Amirliği ekipleri, çok sayıda vatandaşın, evlerine hırsız girmesi sebebiyle şikayetçi olmaları üzerine çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA ÇALINTI EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Vatandaşların ifadeleri ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Ali B. olduğunu belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekiplerin, Ali B.’nin adresine düzenlediği operasyonda, elektronik eşyalar başta olmak üzere bir çok çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Ayrıca yine polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 3 tüfek, silah ve tüfeklere ait fişekler ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

ÇALDIĞI EŞYALAR POLİS MERKEZİNE KAMYONETLE GETİRİLDİ

Öte yandan polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde ele geçirilen çalıntı malzemeler, bir kamyonetin kasasını doldurdu. Evinde çalıntı malzemeler ve silahlar ile yakalanan Ali B., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)



