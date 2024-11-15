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Operasyonlar devam ediyor! 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
15.11.2024 12:20
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi ve "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi. Öte yandan bugün 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye çıktı.

Operasyonlar devam ediyor! 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

BUGÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 12 OLDU

Öte yandan bugün yapılan başka bir açıklamada da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı
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