Operasyonlar devam ediyor! 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"
Öte yandan bugün yapılan başka bir açıklamada da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.