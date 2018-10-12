"Operasyonlar HDP'nin yerel seçim çalışmasını engelleme amaçlı"

Son dönemde HDP'ye yönelik operasyonların arttığına işaret eden Oluç, "Yerel seçimlere giderken yapılan operasyon, gözaltı ve tutuklamalar doğrudan doğruya HDP'nin yerel seçim çalışmalarını engelleme amaçlıdır. Başka hiçbir amacı yoktur. Bu arkadaşlarımız yerel seçim toplantılarına katılan veya düzenleyen arkadaşlarımızdır." ifadesini kullandı.

Oluç, hemen her gün bir uluslararası kuruluşun Türkiye'nin geriye gidişine ilişkin rapor hazırladığını iddia ederek uluslararası raporlardan bilgiler paylaştı. Ekonomik gelişmeleri anımsatan Oluç, krizin faturasının halka ödettirileceğini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde veya örtülü ödenekte tasarruf yapılmadığını öne sürdü.

- Brunson davası

ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un yargılandığı davaya değinen Oluç, uluslararası medyada bazı iddiaların yer aldığını hatırlattı. Oluç, "Bu bir hukuk davası değil, esas itibarıyla pazarlık davası. Bugün bunun sonucunu göreceğiz. Nasıl olursa olsun bu davayla ilgili yaşananlar bir kez daha gösteriyor ki Türkiye'de yargı bir pazarlık ve baskı aracı olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de yargı sarayın pazarlıkları, hedefleri doğrultusunda adım atmaktadır. Bu, rahip Brunson davasında da görülüyor." ifadesini kullandı.

