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Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda askere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 10:12 | Son Güncelleme

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 10'u görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Öte yandan Kırıkkale merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki oluşumuna yönelik operasyonda, 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda askere gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli; Ankara, Balıkesir, Düzce, Mersin, Konya, İstanbul, İzmir, Tunceli ve Tekirdağ’da tespit edilen örgüte bağlı 20 askerin daha kimliği belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA OPERASYON

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerin FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 10’u aktif görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Muaviye döneminden farkımız kalmadı, işlerini güçlerini bırakıp vatana ,millete orduya,polise devlete kumpas ve hainlik kuran din tacirlerinin kuşatması altındayız asıl beka tehlikemiz bu cenahtandır.Ekonomimizinde içini boşaltarak çökerttşiler batışa doğru sürükleniyoruz.
kimsenin kimseyi yakaladigi yok FETO kendi tasviye ediyo..
Tüh halen meclisteki fetöcüler bulunamadı dermişim...
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