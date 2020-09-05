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Operasyonlarda 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 383 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Antalya’da polisin yaptığı 357 uyuşturucu operasyonunda 15 kilogram uyuşturucu madde ile 690 adet uyuştucu hap ele geçirildi.

Antalya’da polisin yaptığı 357 uyuşturucu operasyonunda 15 kilogram uyuşturucu madde ile 690 adet uyuştucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 383 şüpheliden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, il genelinde uyuşturucu madde alıcı ve satıcısının irtibatını kesmek, gençlerin uyuşturucu maddelere kolaylıkla erişimini engellemek amacıyla riskli bölgenin tüm giriş ve çıkışları narkotik ekipleri tarafından denetlendi.
Antalya’da 7/24 çalışan Narkotik ekipleri tarafından 357 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.Yapılan operasyonlar sonucu 383 şüpheli şahıs yakalandı.Adli işlem yapılan şüpheli şahıslardan 39’u çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Operasyonlar neticesinde 15 kilo 790 gram uyuştucu madde ile 690 adet uyuşturucu hap, 16 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 722 TL, 410 Euro ve bin 900 dolar ele geçirildiği öğrenildi.
Uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıları tarafından sıklıkla kullanıldığı tespit edilen riskli mahalle ve sokaklarda gerçekleştirilen denetimlerde ise 2 bin 711 araç kontrol edildi ve 610 araca 742 bin 423 TL para cezası uygulandı.Denetim sonunda ise 84 araç trafikten men edildi
Şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekipleri 21 bin 755 şüpheli şahıs kontrol edilerek, aranması olan 23 kişiyi yakaladı. Ayrıca 231 şahsa adli işlem yapıldığı belirtildi.

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