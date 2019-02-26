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"Operasyonlarda profesyonel askerler yer alacak"

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 14:43 | Son Güncelleme

Öngörülen yeni askerlik sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Dr.

İSTANBUL, (DHA)- Öngörülen yeni askerlik sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Dr. Naim Babüroğlu, “Artık 6 aylık asker, operasyonlara gitmeyecek. Onların yerine profesyonel askerler operasyonlarda yer alacak” dedi.

Türkiye’nin, 35 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele ettiğini ifade eden Dr. Babüroğlu, "Terörle mücadelede alınan dersler doğrultusunda artık profesyonel askerler kullanılıyor. Operasyonlarda ya da herhangi bir harekâtta 6 aylık askerler görev almayacak, profesyonel askerler kullanılacak. TSK için önemli olan, çok cepheli tehdit ortamında, iyi eğitilmiş, emir-komuta yapısı içinde liyakatli personelin, çevik ve ateş gücü yüksek birliklerin yetiştirilmesidir. Gerçekte savaşı sadece teknoloji kazanmıyor. Savaşı, teknolojiyi iyi kullanan, savaşma azim ve iradesi yüksek, disiplinli ve eğitimli asker kazanıyor” diye konuştu.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE BİR İLK

Yeni uygulamaların TSK’da bir ilk olduğunun altını çizen Dr. Naim Babüroğlu şunları söyledi:

"İki yıllık meslek yüksekokulları mezunları 12 ay yedek astsubay olarak görev yapacaklar. Yedek Astsubaylara 10 aylık kıta hizmeti için maaş ödenecek. Lise ve altında eğitim görenler zorunlu 6 ay askerlik yaparak terhis olacaklar. 6 ayı tamamlayanlar, isterlerse 6 ay daha maaşlı olarak görev yapabilecekler. Bu uygulama, TSK askerlik sisteminde bir ilk. Sürenin bitiminde yani,12 ay görev süresinin bitiminde isteyenler sözleşmeli er ve erbaş kadroları için başvuru yapabilecekler."

BEDELLİ SÜREKLİLİK KAZANACAK

Bedelli askerlik uygulamasının artık süreklilik kazanacağını belirten Dr. Babüroğlu, “Her yıl, ihtiyaç doğrultusunda bedelli olarak askerlikten yararlanılacak. Başlangıçta bu sayı 145 bin olarak tespit edildi. İlerleyen zamanlarda belirlenen sayı TSK’nın ihtiyacına göre düzenlenecek. Bedelli askerlikten eğitim durumuna bakılmaksızın herkes yararlanabilecek. Fakat bedelli olmaya hak kazananlar bir ay temel eğitim için askere alınacak ve eğitimin ardında terhis olacaklar” diyerek bu şekilde kısa zamanlı da olsa olsa herkesin silah altına alınacağını söyledi.

ASKERLİK UYGULAMASINDA DENGE KAVRAMI ÇOK ÖNEMLİ

Askerlik uygulamalarının dengelenmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Babüroğlu, "Gençlerini, davul ve zurnayla askere uğurlayan Türk milletinin geleneklerinde, kışlaya 'Peygamber Ocağı' denildiğini ve askerlik kavramında önemli olanın gelenek, ihtiyaç ve uygulamalarının dengelenmesidir diyerek " 'Mehmetçik’ kavramı, kahramanlığı ve destanı ifade eder. ‘Mehmetçik’ destanını devam ettirerek, askerlik sistemi uygulamasının dengelenmesi büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

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