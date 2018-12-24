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Operasyonun adı: Acı Fındık! 5 TIR dolusu Nutella çaldılar

24.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

İtalya'nın ünlü kakaolu fındık kreması Nutella, organize bir soyguna konu oldu. 500 bin Euro değerindeki 5 tır dolusu Nutella'yı çalan bir çete yaklaşık 2 yıl sonra yakalandı.

Operasyonun adı: Acı Fındık! 5 TIR dolusu Nutella çaldılar

2016 yılında sahte bir dağıtım şirketi kurarak 5 tır dolusu Nutella'yı çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi ev hapsine alındı, bir kişi de adli kontrol altına alındı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre bu 4 kişi, 500 bin Euro değerindeki Nutella kargosunu çalmak için teferruatlı bir plan uyguladı.

Çete ilk olarak Bologna kentinde bir şirket kurarak Nutella'nın üreticisi Ferrero ile irtibata geçti. Sahte belgelerle 3 milyon Euro ciro gösteren şirket ilk olarak Ferrero'dan 100 bin Euro değerinde Nutella satın aldı. Bu alımla Ferrero'nun güvenini kazanan çete, daha sonra ise "büyük vurgun" için harekete geçti ve bu kez 500 bin Euro değerinde Nutella sipariş etti.

Ferrero, bu satış karşılığında aldığı çekin sahte olduğunu keşfettiğinde ise 5 tır dolusu Nutella çoktan ortadan kaybolmuştu.

Nutella'nın üreticisi, çetenin şirket adresi olarak gösterdiği Bologna'daki adrese başvurduğunda ise "şirket sahipleriyle" değil, binayı onlara kiralayan ancak kira ücretini alamadığı için öfkeli mülk sahibiyle karşılaştı. Olayın polise bildirilmesi üzerine, çetenin tırları için aldığı benzinin parasını da ödemediği ve bir benzin istasyonunu da 8 bin Euro dolandırdığı ortaya çıktı.

OPERASYONUN ADI: ACI FINDIK

Polisin "Acı Fındık" adını verdiği operasyonda yaklaşık 2 yıl sonra çete yakalandı. Bologna'daki 3 erkek ile Napoli'deki bir kadın hakkında dolandırıcılık amaçlı suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla soruşturma açıldı. Antonio Annunziata (33), Giosuè Guglielmi (47), Ferdinando Faravolo (41) isimli zanlılar soruşturma süresince ev hapsine alınırken 34 yaşındaki Napolili bir kadına da adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Ortadan kaybolan 5 tır dolusu Nutella'nın izine ise rastlanmadı. İtalyan basını, çetenin bu "tatlı kargoyu" muhtemelen sattığını değerlendiriyor.

2015 verilerine göre dünya genelinde yılda 382,500 ton Nutella satılıyordu. Türkiye'de ise aynı yılın verileri, yılda 28 milyon kavanoz Nutella satıldığını gösteriyordu.

Markanın, İtalya ve Türkiye'nin yanı sıra Meksika'dan Avustralya'ya kadar yaklaşık 20 ülkede üretim tesisleri bulunuyor. Nutella'nın Türkiye sitesinde "%100 Karadeniz fındıkları kullanıyoruz" denilirken, İtalya sitesinde "Fındıklarımız ağırlıklı olarak Türkiye ve İtalya'dan gelmektedir" deniliyor.

Reuters haber ajansı geçen yıl, Nutella'nın üreticisi Ferrero şirketinin fındık alımlarında Türkiye'nin yerine geçebilecek yeni üreticiler aradığını yazmıştı. Ferrero da bu yıl, "İtalyan fındığı projesi" başlattığını duyurmuş ve İtalya'da fındık bahçesi olarak kullanılan arazilerin genişletilmesi ve yerel fındık üretiminin artırılmasını hedeflediğini belirtmişti.

Ferrero'nun Nisan 2018 tarihli bu duyurusunda "İtalya bugün küresel fındık üretiminin yaklaşık yüzde 12'sine denk gelen pazar payıyla, toplam pazarın yüzde 70'ini oluşturan Türkiye'nin ardından dünyadaki en büyük ikinci oyuncudur" deniliyordu.

"Kakaolu fındık kreması" olarak anılsa da Nutella'nın içeriğindeki hammaddeler arasında ilk sırada şeker ve palm yağı geliyor. Fındık, toplam içeriğin yüzde 8,7'sini, kakao ise yüzde 7,4'ünü oluşturuyor.

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