Operasyonun adı: Acı Fındık! 5 TIR dolusu Nutella çaldılar

2016 yılında sahte bir dağıtım şirketi kurarak 5 tır dolusu Nutella'yı çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi ev hapsine alındı, bir kişi de adli kontrol altına alındı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre bu 4 kişi, 500 bin Euro değerindeki Nutella kargosunu çalmak için teferruatlı bir plan uyguladı.

Çete ilk olarak Bologna kentinde bir şirket kurarak Nutella'nın üreticisi Ferrero ile irtibata geçti. Sahte belgelerle 3 milyon Euro ciro gösteren şirket ilk olarak Ferrero'dan 100 bin Euro değerinde Nutella satın aldı. Bu alımla Ferrero'nun güvenini kazanan çete, daha sonra ise "büyük vurgun" için harekete geçti ve bu kez 500 bin Euro değerinde Nutella sipariş etti.

Ferrero, bu satış karşılığında aldığı çekin sahte olduğunu keşfettiğinde ise 5 tır dolusu Nutella çoktan ortadan kaybolmuştu.

Nutella'nın üreticisi, çetenin şirket adresi olarak gösterdiği Bologna'daki adrese başvurduğunda ise "şirket sahipleriyle" değil, binayı onlara kiralayan ancak kira ücretini alamadığı için öfkeli mülk sahibiyle karşılaştı. Olayın polise bildirilmesi üzerine, çetenin tırları için aldığı benzinin parasını da ödemediği ve bir benzin istasyonunu da 8 bin Euro dolandırdığı ortaya çıktı.