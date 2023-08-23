Operatör doktor İbrahim Karahan'a otelde silahlı saldırı! Hastanede can verdi, şüpheli yakalandı

Operatör Doktor İbrahim Karahan otelde uğradığı silahlı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırının ardından harekete geçen emniyet ekipleri şüphelileri yakaladı.

DOKTORU VURUP OTELDEN KAÇTILAR

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Doktor İbrahim Karahan ile A. A. K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A. A. K. silahla Karahana'a ateş etti. Ardından A. A. K. yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı.

Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla A. A. K. ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu D. B. yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

"BAĞIRMA SESLERİ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIK"

Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, “Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(DHA)

